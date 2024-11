Angefixt durch einen Vortrag kam Adrian Schmidt auf das Thema Finanzen – und in einen Strukturvertrieb. Mittlerweile hat sich der gebürtige Schwabe als Versicherungsmakler mit dem Unternehmen „Käpsele“ selbstständig gemacht. Der Unternehmensname stehe für einen gewitzte, schlauen Menschen und gelte in seiner Heimatregion als Ehrentitel, erläutert Schmidt auf seiner Homepage.

Bei Schmidts Maklerbetrieb arbeiten heute fünf Berater unterschiedlicher Spezialisierungen plus drei Mitarbeiter im Backoffice. Der 26-Jährige war einer der 14 ausgewählten Kandidaten, die am diesjährigen Jungmakler Award im Rahmen der Dortmunder Versicherungsvertriebsmesse DKM teilgenommen haben. Im Interview spricht er über seinen Werdegang und die Vor- und Nachteile der Selbstständigkeit.





DAS INVESTMENT: Hallo Adrian, mit welcher Ausbildung bist Du in den Maklerberuf gekommen?

Adrian Schmidt: Ursprünglich habe ich Jura studiert. Im ersten Semester habe ich einen Vortrag über Kapitalanlage-Immobilien gehört, darüber bin ich in den Strukturvertrieb gekommen. Ich habe dann auf VWL gewechselt und dort den Bachelor gemacht. Von Gerd Kommer bis Professor Weber – ich habe mir alles zum Thema Finanzen durchgelesen, was mir in die Finger kam. Parallel habe ich meine Selbständigkeit aufgebaut, inklusive der Gewerbeordnungserlaubnisse für Versicherungen und Honorarfinanzanlage, 34d und 34h. Nach vier Jahren Arbeit im Strukturvertrieb bin ich dann in die volle Selbständigkeit gegangen.

War Versicherungsmakler Dein Traumjob?

Schmidt: Nein. Ursprünglich wollte ich Jurist werden und für Menschenrechte kämpfen. Das war so ein Kindheitstraum. Versicherungsmakler ist es dann eher aus den Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung und Selbstauslebung geworden. Außerdem lässt sich in der Branche immer noch vieles richtig machen, man kann durch gute Arbeit positiv auffallen. Viele, die den Job als Makler beziehungsweise Berater ausüben, leben ihn nicht. Das ist unser Vorteil als Finanz-Nerds: Wir testen alles selbst, bevor wir es an die Kunden weitergeben, sei es die betriebliche Altersvorsorge, private Krankenversicherung, betriebliche Krankenversicherung oder Investmentstrategien.

Unter welchen Bedingungen hast Du Dich selbstständig gemacht?

Schmidt: Ich habe damals als Student in einer Vierer-WG gewohnt, hatte also überschaubare Kosten und neben dem Studium mehr als genug Zeit. Außerdem hatte ich im Strukturvertrieb eine solide Anleitung. Eine gute Schule, um in die Selbständigkeit zu starten.

Hast Du eigene Kunden in die Selbstständigkeit mitgebracht?

Schmidt: Jein – da ich im Strukturvertrieb als Handelsvertreter nach HGB gearbeitet habe, haben meine Kunden dem Vertrieb gehört. Ich musste noch einmal neu anfangen. Zunächst habe ich alles aus meinem Netzwerk heraus aufgebaut. Erst später habe ich auch über Linkedin, dann über Instagram und irgendwann auch über Werbeanzeigen geworben.

Hattest Du Unterstützung bei der Finanzierung?

Schmidt: Ich habe nicht finanziert.

Welche Vorteile hat die Selbstständigkeit?

Schmidt: Niemand sagt mir, was ich zu tun habe. Ich kann arbeiten, wann und wo ich will, und kann meinen Tag selbst gestalten. Die Stechuhr wäre mein Tod.

Hat der Job auch negative Seiten?

Schmidt: Schlaflose Nächte – wörtlich, nicht als Metapher. Außerdem viel Verantwortung für und gegenüber Mitarbeitern und Kunden. Niemand sagt mir, was ich zu tun habe. Ich muss es selbst herausfinden.

Wie viele Stunden pro Woche steckst Du in den Job?

Schmidt: Ich denke, 50 bis 60, zähle aber nicht. Einige Wochen sind deutlich entspannter, in anderen ist mehr los. Meine Arbeit ist meine Leidenschaft, auch wenn nicht immer alles nur Zuckerschlecken ist. Mir geht es daraum, „Käpsele“ als Marke zu etablieren, die Finanzen unterhaltsam gestaltet und als Lifestyle-Topic etabliert.

Wie ist denn Dein Geschäftsmodell?

Schmidt: Wir sind unterteilt in drei große Bereiche: Investment und Altersvorsorge, Immobilien zur Kapitalanlage und Versicherungen. In allen Bereichen treten wir als Makler auf und kümmern uns von der Einrichtung über die Vermittlung bis zur Betreuung um alle Kundenanliegen. Für jeden Bereich haben wir spezialisierte Berater, nach dem Ärztehausprinzip. Der Kunde hat einen Ansprechpartner, Käpsele, aber verschiedene Experten.

Was machst Du, wenn Kunden etwas verlangen, was Du nicht anbietest?

Schmidt: Die Kunden ablehnen oder weiterverweisen.

Auf welche Kunden hast Du Dich spezialisiert?

Schmidt: Unsere Kernzielgruppe sind Schwaben, aber mentale Schwaben. Alle, die gut verdienen und keine Prollos sind, sondern für die Familie und Sicherheit an erster Stelle stehen. Die smart mit ihren Finanzen umgehen und gerne sparen.

Wo findest Du Deine Kunden?

Schmidt: Zu 8 Prozent über Instagram, 12 Prozent aus Empfehlungen, 34 Prozent aus dem Bestand heraus, 26 Prozent über Linkedin, 20 Prozent über Werbeanzeigen auf Instagram und Facebook.

Hast Du als noch junger Makler auch nur junge Kunden?

Schmidt: Nein, ich betreue das gesamte Spektrum von Azubis und Studis bis zu Rentnern. Der Großteil ist allerdings zwischen 25 und 35 Jahre alt.

Welche Rolle spielt Social Media für Dich beruflich?

Schmidt: Ein große, immerhin kommen nahezu 80 Prozent unserer Kunden über unsere Social-Media-Kanäle zu uns. Und selbst für die Bestandspflege und das Kontakthalten mit bestehenden Kunden hilft es enorm.

Duzt oder siezt Du die Kunden?

Schmidt: Duzen.

Wie hoch ist der Anteil zwischen digitaler Kommunikation und Gesprächen mit Kunden vor Ort?

Schmidt: 99 Prozent läuft digital.

Welchen Tipp würdest Du einem „alten Hasen“ der Branche geben?

Schmidt: Für Alte wie auch Junge gilt, weniger zu reden und mehr zuzuhören. Nur dann können beide Seiten lernen, und Gespräche führen nicht völlig aneinander vorbei.