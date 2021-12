Jungmakler Award 2014 Das sind die Finalisten

Nils Andresen, BERVA Berliner Versicherungsagentur

Kaspar Bonleitner, Bonleitner - Finanz- & Versicherungsmakler

Tom Budig, PHV -Görlitz Versicherungsmakler

Marc Günther, R&G Wirtschaftskanzlei

Carsten Harlozynski, Bluhm Capital Wirtschaft-und Finanzberatung

Davor Horvat, Honorarfinanz

Andrea Nicola Mayr, Andrea Nicola Mayr Versicherungsmakler

Björn Domenic Niss, cleververgleichen.com

Benjamin Riemer, 4 U Assekuranzmakler

Lars Rückert, DIA Deutsche Industrie Assekuranzkontor

Andreas Ruppert, Ruppert Beratungshaus

Christine Schramm, Christine Schramm Versicherungen

Marco Schulz, AdVertum Versicherungsmakler

Daniel Tönges, essenta Finanzpartner

David Zahn, i-finance Maklergesellschaft

Die Teilnehmer für das Bundescasting des Jungmakler Awards am 26. August 2014 in Köln stehen fest. 101 Männer und 10 Frauen aus dem gesamten Bundesgebiet erfüllten die Zulassungsvoraussetzungen. Aus diesen 111 Bewerbungen setzten sich 15 Bewerber gegen die Konkurrenz durch. Sie zeigten sich in den vier Regionalwettbewerben selbstbewusst und überzeugten mit ihren Präsentationen.Am 26. August wird eine zehnköpfige Jury aus Vorständen, Maklern und Journalisten entscheiden, wer Jungmakler des Jahres 2014 wird. Der Award wird in den Kategorien „Neugründung“ und „Betriebsübernahme“ verliehen. Die Preisverleihung findet am 30. Oktober auf der DKM statt.Ziel des Wettbewerbs ist es, erfolgreiche und junge Makler ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken und dem drohenden Fachkräftemangel der Branche entgegenzuwirken. Auch dem Branchenimage soll der Wettbewerb gut tun. Die Öffentlichkeit soll der Wettbewerb mit der guten Qualität der Makler überzeugen.