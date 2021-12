Jungmakler Award 2015 Das sind die besten Nachwuchsberater Deutschlands

Im Rahmen der Branchenmesse für Finanz- und Versicherungsdienstleister DKM, die gestern in Dortmund zu Ende gegangen ist, wurden zum fünften Mal in Folge die erfolgreichsten Jungmakler des Jahres gekürt.der begehrten Branchenauszeichnung konnte in diesem Jahr die Stuttgarter Finanz- und Versicherungsmaklerin Nazli Olgar mit ihrem Unternehmen Confidens Consulting & Management für sich beanspruchen.der erfolgreichen Jungmakler kam Michael Gentner mit seinem 2013 gegründeten Unternehmen Gentner Versicherung.Vorsorge.Vermögen. Dirk Becht aus Hannover belegte mit seinem Unternehmen DIVM Deutsche Immobilien Versicherungsmakler Erstmalig wurde in diesem Jahr auch ein Sonderpreis für das innovativste Geschäftsmodell verliehen. Er ging an Simon Kohler von Kohler & Co. Versicherungsmakler Ziel des Jungmakler Awards ist es, erfolgreiche und junge Makler als Unternehmervorbilder in den Fokus zu rücken. Bewerbungen für den Jungmakler Award 2016 können ab sofort hier abgegeben werden.