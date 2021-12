Jungmakler Award 2019 Das sind Deutschlands beste Nachwuchsmakler

Deutschlands beste Jungmakler für das Jahr 2019 stehen fest. Der Nachwuchspreis der Finanz- und Versicherungsbranche wurde im Rahmen der DKM 2019 in Dortmund verliehen. Den ersten Platz sicherte sich Ingo Schröder von Maiwerk Finanzpartner. Der Finalist aus dem Jahre 2017, hat es diesmal ganz nach oben geschafft. Mit seinem Unternehmen setzt er voll und ganz auf die Honorarberatung. Der Jungmakler ist überzeugt, dass die Honorarberatung vom Verbraucher gefragt ist, funktioniert und eine zukunftsfähige Alternative zur klassischen Provisionsberatung darstellt.

Der zweitplatzierte Daniel Jokisch beeindruckte die Jury mit einer ungewöhnlichen Zielgruppenspezialisierung. Mit seinem Unternehmen Reiter & Ross bietet er maßgeschneiderte Versicherungslösungen für alle, die von Berufswegen oder in ihrer Freizeit mit Pferden zu tun haben. Zudem ist Jokisch Gesellschafter der Maklerplattform Assekuron. Den dritten Platz vergab die Jury an die einzige Frau im Finale: Franziska Zepf von Premius Finanz- und Versicherungsmakler. Die 27-jährige legt ihren Schwerpunkt in erster Linie auf junge Menschen, denen sie die beste und fairste Absicherung zeigen will.

Die 12 Finalisten des Jungmakler Award 2019:

Nachname Vorname Unternehmen Auszeichnung Adelwarth Benjamin AV Versicherungsmakler Bauer Sascha Frei & Fair Finanzmakler Ilhan Ugur Unternehmerpolice Finanz- und Versicherungsmakler Jokisch Daniel Reiter & Ross 2. Platz Kocher Nicolas Königswege Rogalla Kay B. Optima Schröder Ingo Maiwerk Finanzpartner 1. Platz Tächl Markus Kölner Finanzadler Tinzmann Timo SAF Weber Johannes 4vestor Werner Henry Immoliebe Zepf Franziska Premius Finanz- und Versicherungsmakler 3. Platz

Reihenfolge alphabetisch