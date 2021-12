Jungmakler Award 2020 Das sind die besten Nachwuchsmakler

Die von der BBG Betriebsberatung initiierte Verleihung der Jungmakler Awards ging in diesem Jahr in die zehnte Runde. Der Nachwuchspreis für junge Makler aus der Finanz- und Versicherungsbranche ging an Moritz Heilfort, Daniel Jokisch, Daniel Wemper und an Tom Scheuba. Corona-bedingt fand die Preisverleihung im kleinen Rahmen direkt im Anschluss an die Auswertung des Jury-Urteils am Starnberger See statt – und nicht wie sonst üblich im Rahmen der DKM.

Der erste Platz ging an Moritz Heilfort. Der Geschäftsführer des auf Bundeswehrkräfte spezialisierten Beratungsunternehmens Paladinum sei 16 Jahre bei der Bundeswehr und kenne sich mit der Problematik der Versorgungslücke bei Soldatinnen und Soldaten bestens aus, heißt es von der BBG Betriebsberatung.

Rang zwei belegt wie bereits 2019 Daniel Jokisch, Gründer der Beratungsfirma Reiter & Ross, der sich mit dem Schwerpunkt „Absicherung rund ums Pferd“ ebenfalls auf eine fest umrissene Zielgruppe – Tierärzte, Züchter, Reitlehrer und Inhaber von Pferdepensionen.

Drittplatzierter ist Daniel Wemper, Geschäftsführer von Compension Deutschland. Er berät schwerpunktmäßig rund um die Absicherung von Arbeitnehmern und ist auf das Thema arbeitgeberfinanzierte Betriebsrente spezialisiert.

Der von der ING Diba gestiftete Sonderpreis in der Kategorie Baufinanzierung ging an Tom Scheuba. Er ist Geschäftsführer des in Bad Kreuznach ansässigen Unternehmens Immotactics, das in den Bereichen Baufinanzierung, Immobilienvermittlung und Home Staging – das wohnliche Präsentieren von zum Verkauf stehenden Wohnimmobilien - aktiv ist.