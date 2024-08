Die Initiatoren des Jungmakler-Awards wollen junge Vermittler der Finanz-, Immobilien- und Versicherungswirtschaft fördern. Ziel sei es, „eine qualitativ hochwertige Beratungskultur in Deutschland zu erhalten“. Der Wettbewerb wird von 47 Förderern und 20 Partnern aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft unterstützt. Hierzu zählt unter anderem DAS INVESTMENT, das zu Deutschlands führenden, konzernunabhängigen Fachmagazinen zur Kapitalanlage und Finanzberatung zählt. Den Nachwuchspreis erhalten die jeweils drei Gewinner traditionell auf der Branchenmesse DKM, die von der Bayreuther Betriebsberatungsgesellschaft BBG jedes Jahr Ende Oktober in Dortmund abgehalten wird.

Große Bühne für den Maklernachwuchs

In diesem Jahr findet das wohl wichtigste Massen-Event der deutschen Assekuranz am Dienstag, dem 29., und Mittwoch, dem 30. Oktober, in der Messe Dortmund statt. Hierbei soll insbesondere das Programm der sogenannten Young DKM erweitert werden. Für das nach BBG-Angaben „umfangreiche Programm zu allen relevanten Zukunftsthemen der Versicherungsbranche“ gibt es nun eine eigene Bühne in Halle 3. Dort präsentieren auch junge Versicherungsmakler ihre Ansätze für Megatrends wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit, Social Media und Spezialisierung auf bestimmte Zielgruppen im Finanzvertrieb. Hierüber können die Zuhörer auch nebenan in kleiner Runde mit den Sprechern vertieft ins Gespräch kommen.

Highlight: Verleihung des Jungmakler-Awards

Als ein Highlight der Young DKM bezeichnen die Veranstalter die Verleihung des Jungmakler-Awards, die in diesem Jahr nicht mehr vor bereits halbleeren Hallen am Nachmittag des Abreisetages stattfindet. Stattdessen wurde der Abend des ersten Messetages ausgewählt, um eine an die Oscar-Verleihung angelehnte, feierliche Atmosphäre zu schaffen. Die Sieger der 14. Auflage des Wettbewerbs erhalten Geldpreise in Höhe von insgesamt 18.000 Euro sowie Sachpreise. Alle Teilnehmer profitierten außerdem von einem Netzwerk in der Branche, einer hohen medialen Aufmerksamkeit für sich und ihre Marke sowie von Kontakten bis ins Top-Management der Versicherer.

„Der Jungmakler-Award hat für mich einige Türen geöffnet“, berichtet beispielsweise der ehemalige Jungmakler-Award-Finalist Bastian Kunkel. „Mittlerweile kenne ich viele Entscheider bis hoch zur Vorstandsebene, die ich einfach mal so per Whatsapp kontaktieren kann.” Außerdem erhalten die jungen Unternehmer von erfahrenen Managern fundiertes Feedback zu ihrer Firmenstrategie. „Von diesem Netzwerk profitieren die Teilnehmenden ihr gesamtes Berufsleben“, sagt BBG-Chef Tobias Knörrer. „Nach jedem Bundes-Casting erhalten wir begeisterte Rückmeldung von Jungmaklern, dass sie bereits erste Herausforderungen oder große Projekte mit den Vorständen einfach und schnell klären konnten und können.“

Das sind die Finalisten im Bundes-Casting 2024:

Nachwuchskräfte erhalten fundiertes Feedback

In die Endrunde des Wettbewerbs haben es in diesem Jahr 14 Nachwuchskräfte (siehe oben) geschafft, die sich in den sogenannten Digital-Castings zuvor gegen die konkurrierenden Branchenkollegen durchsetzen mussten. „Wir sind ehrlich und jedes Jahr aufs Neue begeistert von den Bewerbern. Das lässt mich optimistisch in die Zukunft unserer Branche blicken“, berichtet Veranstalter Knörrer. „Die jungen Vermittler leisten richtig gute Arbeit und bringen viel Kreativität mit. Zugleich haben sie die Kundenbedürfnisse fest im Blick und bringen den notwendigen Unternehmergeist mit, den man in unseren volatilen Zeiten braucht.“ Wer den Award gewinnt, entscheidet sich beim Bundes-Casting im September beim Sponsor Volkswohlbund.