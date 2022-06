Wettbewerb für Vertriebsprofis Jungmakler bekommen Mentoren zur Seite gestellt

In der Branche noch frische Vertriebsprofis, die am „Jungmakler Award“ teilnehmen wollen, können sich ab sofort in einem Mentorenprogramm auf den Wettbewerb vorbereiten. Wer bis zum 30. Juni eine Bewerbung einreicht, kann auf Rat und tatkräftige Unterstützung zahlreicher Berufsprofis zählen, stellt die BBG Betriebsberatungsgesellschaft, Ausrichterin des Wettbewerbs, in Aussicht.

Unter den Mentoren befinden sich Profis aus Versicherungen, Vertreibsunternehmen sowie Maklerpools. BBG-Geschäftsführer Konrad Schmidt sagt: „Es ist großartig, dass so viele Persönlichkeiten aus der Branche – bis zum Vorstand – sich die Zeit nehmen und als Mentor beziehungsweise Mentorin zur Verfügung zu stehen.“ Das Engagement zeige, dass in der Branche großes Interesse an einem „motivierten, unabhängigen Vertrieb“ bestehe.

Die Gewinner des Jungmakler Award sollen im Rahmen der Vertriebsmesse DKM am 27. Oktober in Dortmund gekürt werden. Das bundesweite Casting findet im Anschluss an regionalen Vorentscheide statt und ist auf den 5. Oktober terminiert. Es soll bei der Nürnberger Versicherungsgruppe stattfinden.

Den Gewinnern des Jungmakler Awards winken Geldpreise in Höhe von insgesamt 18.000 Euro, hinzu kommen Weiterbildungsgutscheine und mediale Unterstützung. In dem seit 2011 ausgerichteten Wettbewerb konnte sich im vergangenen Oktober die Münchner Maklerin Hava Misimi unter zwölf Bewerbern den ersten Platz sichern.

