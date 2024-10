Mauritz Mannsperger ist einer der 14 Teilnehmer, die am diesjährigen Jungmakler Award im Rahmen der DKM in Dortmund teilnehmen. Der 26-Jährige hat sich mit seinem Unternehmen „Makler Mauritz", das an den Vertriebsverbund „Königswege“ angeschlossen ist, selbstständig gemacht.

Daneben hat sich Mannsperger dem Thema Weiterbildung verschrieben und dafür ein weiteres Unternehmen gegründet: Die Gesellschaft „Gewerbe Academy“ soll interessierte Vertriebsangehörige im Bereich Gewerbeversicherungen weiterbilden.

Wir haben mit dem Nachwuchsmakler über den Schritt in die Selbstständigkeit, seine berufliche Prioritäten und die Alltagsorganisation gesprochen.





DAS INVESTMENT: Hallo Mauritz, verrate uns doch mal Deinen persönlichen Hintergrund.

Mauritz Mannsperger: Ich habe einen Bachelor in Wirtschaftspsychologie und außerdem eine IHK-Erlaubnis nach Paragraf 34d Abs. 1 Gewerbeordnung.

War Versicherungsmakler Dein Traumjob?

Mannsperger: Ganz im Gegenteil. Für mich hatte der Beruf einen extrem schlechten Ruf. Er klang für mich auch langweilig. Die Motivation, Finanzwissen zu verbreiten, gerade an jüngere Menschen, brachte mich schließlich aber doch in diese Berufssparte.

Wie bist Du in die Branche gekommen?

Mannsperger: Ich habe einen Fachvortrag zum Thema wissenschaftliches Investieren besucht. Organisiert hatte ihn die Gesellschaft Königswege. Ich war begeistert davon, dass sich dort so viele junge Menschen mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen. Das hat mich motiviert.

Wann und unter welchen Bedingungen hast Du Dich selbstständig gemacht?

Mannsperger: 2020 habe ich meine Selbstständigkeit begonnen – neben meinem Vollzeit-Bachelorstudium und einem Werkstudenten-Job in einer Fabrik in meiner Heimat Weinheim. Das möglich zu machen, bedeutete für mich: morgens zur Uni, nachmittags für IHK lernen, später dann Kundentermine und nachts und am Wochenende zur Nachtschicht in der Fabrik.

Ein tougher Start. Hast Du schon eigene Kunden in die Selbstständigkeit mitgebracht?

Mannsperger: Nein, ich bin von null gestartet. Mein erster Kunde war mein Vater mit einer Fahrrad-Kasko-Versicherung für sein E-Bike. Dieser Vertrag besteht bis heute.

Hattest Du Unterstützung bei der Finanzierung?

Mannsperger: Nein, ich habe alles komplett selbst finanziert. Bis heute habe ich für mein gesamtes Firmenkonstrukt aus insgesamt drei Firmen keine externe Finanzierungen in Anspruch genommen.

Welche Vorteile hat die Selbstständigkeit?

Mannsperger: Freiheit. Damit geht viel einher: Disziplin, Motivation, Verantwortung, Verlässlichkeit und so weiter. Wenn du das selbst im Griff hast, kannst du die Freiheit der Selbstständigkeit irgendwann genießen und hast große Vorteile gegenüber dem Angestelltentum.

Gibt es auch negative Seiten?

Mannsperger: Ebenfalls Freiheit. Denn wenn man die oben genannten Punkte nicht im Griff hat, wird die Selbstständigkeit schnell zum Albtraum.

Wie viele Wochenarbeitsstunden hast Du?

Mannsperger: Aufgrund der Tatsache, dass ich drei Firmen leite – davon zwei operativ tägige und eine Dachgesellschaft – komme ich auf zwischen 70 und 120 Stunden pro Woche. Es gibt allerdings unterschiedliche Phasen. Im Durchschnitt sind es gegen 80 Stunden.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Schilder mal bitte das Geschäftsmodell.

Mannsperger: Die Makler Mauritz GmbH & Co. KG ist ein voll digitales Maklerbüro, spezialisiert auf Firmenkunden. Wir legen viel Wert auf persönliche Betreuung, enge Kundenbeziehungen und kluges Prozessmanagement mit geringen laufenden Kosten.

Meine Firma Gewerbe Academy GmbH & Co. KG hat das Ziel, Gewerbemakler auszubilden und ihnen die notwendigen Kenntnisse für eine erfolgreiche Firmenkundenberatung zu vermitteln. Wir bieten Leitfäden, Weiterbildungsvideos, Webinare und Podcasts zu Themen wie Gewerbe-Komposit, bAV, bKV und Grundlagen der Firmenkundenberatung an. Das soll Maklern den Umstieg vom Privat- auf das Firmenkundensegment ermöglichen. Die Gewerbe Academy bietet Lösungen für Herausforderungen wie hohe Stornoquote, fehlendes planbares Einkommen und geringe Bestandsprovisionen im Privatkundengeschäft.

Was machst Du, wenn Kunden etwas verlangen, das Du nicht anbietest?

Mannsperger: Dann empfehle ich ihnen einen Geschäftspartner. Dabei habe ich für jedes erdenkliche Thema einen Partner, dem ich vertraue (Finanzierung, Private Krankenversicherung, betriebliche Altersvorsorge und Weiteres. Dazu gehören auch Anwälte und Steuerberater.

Auf welche Kunden hast Du Dich spezialisiert?

Mannsperger: Firmenkunden im deutschen Mittelstand. Dabei liegt unser Schwerpunkt und Spezialgebiet auf gewerblichen Sachversicherungen.

Wo findest Du Deine Kunden?

Mannsperger: Ausschließlich aus Empfehlungen von Kunden und Geschäftspartnern. Mit der Makler Mauritz GmbH & Co. KG betreiben wir aktuell keinerlei sonstiges Marketing, sondern stecken jegliche Investments in die Weiterentwicklung der Dienstleistung. Ich bin überzeugt, dass eine exzellente und außergewöhnlich gute Dienstleistung sich von alleine vermarktet.

Hast Du als noch junger Makler auch nur junge Kunden?

Mannsperger: Im Gegenteil. Ich hatte nie viele junge Kunden. Schon zu Beginn, als ich mit der Privatkundenberatung startete, hatte ich viele ältere Kunden, vor allem Fabrikarbeiter meines Werkstudenten-Jobs. Auch in der Firmenkundenberatung ist das Durchschnittsalter tendenziell eher über 30 Jahre, teils auch deutlich älter. Im Schnitt sind es vermutlich 45 bis 50 Jahre. Es handelt sich dabei um Geschäftsführer kleiner und mittelständischer Firmen.

Welche Rolle spielt Social Media für Dich beruflich?

Mannsperger: Bei Makler Mauritz tatsächlich keine, für die Gewerbe Academy dagegen eine große. Hier sind wir viel über Social Media aktiv und machen darüber auch aktiv Werbung, auf Linkedin, Youtube und bald auch Instagram.

Duzt oder siezt Du die Kunden?

Mannsperger: Ich bin mit allen Kunden per Du. Für mich gehört das zu einer vertrauensvollen und engen Kundenbeziehung dazu.

Wie hoch ist der Anteil zwischen digitaler Kommunikation und Gesprächen mit Kunden vor Ort?

Mannsperger: 100 Prozent online. Der Grund ist, dass ich in Island lebe. Die Online-Beratung bringt für mich enorme Vorteile.

Was würdest Du einem „alten Hasen“ der Branche aus Deiner Sicht raten?

Mannsperger: Unterschätze das Thema Digitalisierung der Geschäftsprozesse nicht. Spätestens, wenn es an das Thema Nachfolge geht, müssen die Prozesse digital stehen. Sonst wird sich kein Nachfolger für den Bestand finden – vor allem kein junger Nachfolger.