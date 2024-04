DAS INVESTMENT: Frau Zepf, in Ihrem Vortrag auf der MMM sprachen Sie über die Social-Media-Must-Haves 2024. Können Sie die einmal aufzählen?



DAS INVESTMENT: Frau Zepf, in Ihrem Vortrag auf der MMM sprachen Sie über die Social-Media-Must-Haves 2024. Können Sie die einmal aufzählen?



Franziska Zepf: Wichtig ist, soziale Aspekte in den Fokus stellen, also den Menschen selbst und nicht das Produkt. Beim Thema Content sollte man vor allem auf Videos setzen. Damit meine ich kurze Reels auf Instagram oder kurze Tik Toks. Der nächste Punkt sind Kooperationen mit anderen Accounts. Dabei geht es um mehr Menschlichkeit und sich mit anderen zu verknüpfen. Man sollte mehr drauf achten, die Leute länger als eine Sekunde an sich zu binden. Das ist die sogenannte Watch-Time. Das erreicht man mit griffigen Hooks oder Reels, die automatisch auch häufiger angeschaut werden müssen. Der letzte Punkt ist die Vorproduktion. Wichtig ist mir, ein Bewusstsein zu schaffen, dass es einmal im Monat reicht, sich damit zu beschäftigen. Ich mache auch nicht jeden Tag Buchhaltung. Das gilt für Social Media genauso. In Ihrem Vortrag haben Sie formuliert, dass Finanzprodukte in den meisten Social-Media-Accounts nichts verloren haben. Was meinen Sie damit?



Zepf: Social Media dreht sich um Beziehungen und Mehrwert für die Zielgruppe, nicht um Produktwerbung. Der größte Fehler, den ich bei vielen Maklern in Social Media sehe, ist, dass sie viel zu schnell mit Versicherungen oder Geldanlagen um die Ecke kommen. Aber die wenigsten Menschen stehen morgens auf mit dem Gedanken auf: „Heute brauche ich unbedingt eine Berufsunfähigkeitsversicherung". Stattdessen müssen wir, um langfristig erfolgreich zu sein, den Menschen Inhalte bieten, die für sie wirklich relevant und interessant sind. Nehmen wir meine Zielgruppe, die Unternehmerinnen. Die beschäftigen sich mit Themen, die für sie und ihren Unternehmenserfolg relevant sind: Liquiditätsplanung, Investitionen, Altersvorsorge oder Absicherung der Mitarbeiter. Genau darüber spreche ich in Social Media. Ich nehme die Nutzer in meinen Berufsalltag mit, zeige Strategien und Lösungen anhand von praktischen Beispielen. Die Leute sollen mein Expertenwissen, aber auch meine Persönlichkeit kennenlernen. Nur so baue ich eine Beziehung zu potentiellen Kunden auf. Ein anderes Beispiel: Ein Makler, der auf Instagram aktiv ist und zum Beispiel sich auf Hundeversicherungen spezialisiert hat, zeigt sich immer wieder mit seinem eigenen Hund und spricht über die Themen von Hundebesitzern, aber nicht um einfach private Inhalte zu teilen, sondern weil es seine Zielgruppe interessiert. Das würde bedeuten, dass es ohne Spezialisierung in Zukunft gar nicht mehr geht. Hat der generalistische Makler ausgedient?



Zepf: Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in zehn Jahren kaum mehr generalistische Makler haben werden. Es geht dabei nicht nur um Social Media, sondern um Zukunftsrelevanz. Kunden suchen heute den spezialisierten Experten, der ihre Situation und ihre Bedürfnisse wirklich versteht. Wenn ich Knieprobleme habe, gehe ich auch zum Orthopäden und nicht zum Allgemeinmediziner. Diese Entwicklung beobachtet man immer stärker. Das ist auch ein Teil meines Coachings. Positionierung ist der erste Schritt zum Erfolg. Heute macht sich niemand mehr selbstständig mit dem Selbstverständnis eines Generalisten. Genau diese Gruppe wird in den kommenden zehn Jahren auch verstärkt in Rente gehen.

Lassen Sie uns über Ihren ganz persönlichen Weg sprechen. Sie haben sich bereits mit Anfang 20 selbstständig gemacht. Wie kam es dazu?



Zepf: Meine Entscheidung, so früh in die Finanzbranche zu gehen und mich selbstständig zu machen, hat mit einer sehr persönlichen, prägenden Kindheitserfahrung zu tun. Ich habe mir mit elf Jahren geschworen, dass ich alles dafür tun werde, damit Frauen finanzielle Eigenständigkeit haben und nicht in Abhängigkeiten geraten. Mit 16 habe ich dann eine Ausbildung bei einer Bank begonnen. Schon während der Lehre konnte ich in die Versicherungsabteilung wechseln und direkt nach dem Abschluss habe ich dort eine Stelle angetreten. Mit 18 habe ich dann schon die Leitung der Versicherungsabteilung übernommen - eine sehr intensive, aber auch lehrreiche Zeit. Ich hatte 36 Männer unter mir. Da musste ich mir schon Respekt verschaffen und auch Gegenwind einstecken. Aber wir haben die Abteilung gemeinsam zu Höchstleistungen gebracht. Trotzdem habe ich nach drei Jahren festgestellt: In der Bank bin ich zu sehr eingeengt, ich kann meine Mission nicht wirklich voranbringen. Ich wollte Frauen ganzheitlich in Finanzfragen beraten. Wie ging es dann für Sie weiter?



Zepf: Nach meiner Kündigung mit 21 bin ich für ein halbes Jahr ins Ausland gegangen, um mir in Ruhe zu überlegen, ob ich mich wirklich selbstständig machen will. 2014 habe ich dann meine Agentur gegründet. Zunächst hatte ich Bedenken, mich ausschließlich auf Frauen als Zielgruppe zu konzentrieren. Die Sorge, dadurch eventuell zu wenig Geschäft generieren zu können, hielt mich anfangs zurück. Aber mit der Zeit wuchs die Agentur, und ich entschied mich, mein Angebot speziell auf Frauen auszurichten. Mittlerweile betreuen wir fast 4000 Vollmandate und haben neun Mitarbeiter. Ich selbst arbeite nicht mehr im operativen Geschäft. Ein bedeutender Meilenstein war die Auszeichnung beim Jungmakler-Award im Jahr 2019. Das war das erste Mal, dass ich große Aufmerksamkeit aus der Branche erhielt. Viele erkannten an, dass ich trotz meines jungen Alters etwas richtig machen musste, da ich bereits Mitarbeiter und viele Kunden hatte. Seit 2019 halte ich Vorträge und biete Coachings für andere Makler an, um ihnen zu zeigen, wie sie sichtbarer werden und ihre Geschäftsmodelle erfolgreich aufbauen können. Letztes Jahr habe ich dann ein Projekt, das mir besonders am Herzen liegt, realisiert und zusammen mit einer Geschäftspartnerin ein weiteres Unternehmen gegründet. Die „Klasse 36“ ist ein Coaching-Unternehmen, das sich ausschließlich an Frauen richtet und auf reine Wissensvermittlung setzt – ohne am Ende etwas zu verkaufen.