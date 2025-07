Im Juni musste die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) wieder einmal diverse Finanzmarktteilnehmer verwarnen und Ermittlungen einleiten. Besonders häufig ging es um Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen ohne die dafür nötige Erlaubnis nach deutschem Kreditwesengesetz (KWG) oder Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Auch gegen Betrug im Namen bekannter Finanzunternehmen und dubiose Aktiengeschäfte schritten die Finanzaufseher ein. Hier kommt der Überblick:

Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis

Um in Deutschland Bankgeschäfte zu betreiben, benötigen Unternehmen eine Erlaubnis der Bafin. Immer wieder bieten Firmen ohne Zulassung Geldanlage-Produkte im Internet an. Die Finanzaufsicht, das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter raten, bei Finanzdienstleistungen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen. Oft fehlen auf kriminellen Internetseiten etwa Angaben zum Firmensitz und Impressum. Ob ein Unternehmen von der Bafin zugelassen ist, lässt sich in der Unternehmensdatenbank der Finanzaufsicht nachschauen.

In dem Monat warnt die Bafin zudem vor folgenden Firmen und Internetseiten, die Finanz- und Wertpapierdienstleistungen ohne Erlaubnis sowie teilweise auch Kryptowerte-Dienstleistungen ohne Erlaubnis angeboten haben:

Betreiber von lwex.com

Betreiber der Website sdiana.top

Euro Pro Markets , Betreiber der Website europromarkets.co

, Betreiber der Website Zeglo Finanz AG , Betreiber der Website zeglo-finanz.com

, Betreiber der Website Betreiber der Website delteccapital.com

Alphakapital und Apexkapital , Betreiber der Websites alphakapital.com und apexkapital.com

und , Betreiber der Websites und Flattich Finanz AG , Betreiber der Website flattich-finanz.de

, Betreiber der Website FusionLots , Betreiber der Websites fusionlots.io , fusionlots.com sowie fusionlots.net

, Betreiber der Websites , sowie Northcapitalinvest Group Limited , Betreiber der Website northcapitalinvest.com

, Betreiber der Website Betreiber der Website i-ox.com

Betreiber der Website investitionsquorum.com

NordexPro , Betreiber der Website nordexpro.com

, Betreiber der Website Fximperial LLC und Fximperial Ltd. , Betreiber der Website fximperial.io

und , Betreiber der Website Betreiber der Website grokr-lssc.com

InstaWirbel , Betreiber der Websites instawirbel.de sowie instawirbel.com

, Betreiber der Websites sowie Valioncap , Betreiber der Website valioncap.com

, Betreiber der Website Betreiber der Website turbon.vip

Betreiber der Website britcheck.com

Mulfin Trade , Betreiber der Website mulfin-trade.io

, Betreiber der Website MegaPlatz , Betreiber der Website mega-platz.pro

, Betreiber der Website Leben Kredit , Betreiber der Website lebenkredit.eu

, Betreiber der Website Fusionbtc , Betreiber der Website fusionbtc-de.com

, Betreiber der Website Financial Online Services (FOS) Group , Betreiber der Website group-fos.com

, Betreiber der Website Neobext , Betreiber der Website neobext.com

, Betreiber der Website Betreiber der Website eventus-ai.org

Betreiber der Website karpax.vip

Betreiber der Website lynxmarket.org

Future Fx Trader, Betreiber der Website futureftrader.com

Vorsicht vor Plattformreihen

Die Bafin warnt außerdem vor den Plattformreihen, die den Slogan „Ihr Tor zu informierten Handelsentscheidungen“ beziehungsweise „Ihr Zugang zu den besten AI Trading Bots“ verwenden. Jede dieser Websites hat eine identische Textgestaltung und nutzt denselben Aufbau. Konkret handelt es sich um folgende Websites:

„Ihr Tor zu informierten Anlageentscheidungen“

aibotiplex.co/; bitcoineerai.co/; bitcoinzenix.co/; brokerriseai.com/; everixedgeai.com/; fxmasterbot.co/; fyntrixai.co/; immediate-zenx.co/; immediateaspect.net/; immediatecapital.co/; immediateflow.net/; immediateforce.org/; immediateluminary.org/; immediatezenithapp.co/; kikitai.co/; nearestedge.net/; profitfury.org/; profitrex.net/; quantixprimeai.co/; quantum-incomepro.com/

„Ihr Zugang zu den besten AI Trading Bots“

astrariseprofits.co/; austrariseprofits.co/; bitcoinprismpro.online/; cryvonwealthapp.co/; cumbrerelmar.co/; fortunemaker.co/; gentoriozapp.co/; gptdefinity.mobi/; gptpermaxxp.co/; immediate-core.co/; immediateevexpro.co/; quantixprimeai.online/; quantumtradeai.co/; safetrustcapital.co/; smartstockai.co/; solvickstrenor.co/; spotproliaai.co/; spotsanorex.online/; swaplasix.co/; tradeavapro.online/; zolavextraderai.co/

Und auf noch eine weitere Plattformreihe ist die Finanzaufsicht aufmerksam geworden: Diese Online-Handelsplattform verwendet den Slogan „Werden Sie Mitglied der […]-Handelsgemeinschaft und erhalten Sie einen persönlichen Krypto-Handelskonto-Manager!“ Auch hier hat jede Website eine identische Textgestaltung und nutzt denselben Aufbau. Konkret handelt es sich um folgende Seiten:

bitcoineerapp.com/de; bitcoinprofitapp.com/de; btc6avage.com/de; immediatematrix.io/de; ethereumeprexxp.net/de

Außerdem warnt die Bafin vor der Plattformreihe „[Name der Website] Verdienst von 500€ bis 1.500 € pro Tag“, von der mehr als 90 nahezu identische Websites existieren sollen. Dort werden ohne Erlaubnis Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten. Bislang sind der Bafin folgende Seiten bekannt:

https://beravantax.net; https://beravastax.net; https://beravatex.net; https://beravendex.org; https://beraventax.net; https://beraventex.net; https://beravestex.net; https://beravetax.net; https://beravetex.net; https://brundexor.net; https://bundestinvestbank.org; https://capitalfaxpro.com; https://dopperfolgpro.de; https://dopperfolgpro.com; https://duoaegispro.com; https://finaxonix.eu; https://finaxonix.com; https://finovexispro.com; https://grobenextapro.info; https://grobenextapro.com; https://growitxpro.com; https://invesxtrisapp.com; https://kapitalonixpro.com; https://kernfinix.com; https://kernfinix.de; https://luntvox.org; https://luntvox.com; https://luntvox.de; https://monivexis.net; https://monivexis.com; https://naxreich.de; https://nexioreich.vip; https://orbinalix.com; https://pumpixefin.com; https://solviontrust.com; https://terovexis.de; https://tradynixpro.com; https://zemtravex.com; https://zentravex.de

Des Weiteren warnt die Bafin vor einer weiteren Reihe nahezu identischer Websites, auf denen die Präsentation immer mit dem Satz „[Name der Website] Verdienen Sie über €950 TÄGLICH“ beginnt. Folgende Seiten sind der Bafin in diesem Zusammenhang bekannt:

http://alpbitrex.com; https://alpfundpro.info; https://auronexpro.org; http://belvontrex.de; https://berandvex.com; https://beranonex.com; https://berantrex.com; https://beranvex.com; https://beranvix.com; https://beravantax.com; https://beravantax.de; https://beravatex.de; https://beravendex.net; https://beraventax.de; https://beravestex.eu; https://beravetax.com; https://beravetex.de; https://berdshorm.com; https://bitnarisai.com; http://bitvarispro.com; https://coinarispro.com; https://coinestix.com; https://crevaltinex.com; https://deutrexgen.com; https://duoaegistrade.com; https://duoaegistrade.com; https://econolabinvest.de; https://felmantrox.com; https://ferixiumpro.com; https://ferixiumpro.de; https://ferixiumpro.info; https://ferixiumtrade.com; https://ferixiumtrade.info; https://finflarepro.com; http://finodexis.net; https://finorquix.com; https://finzaxor.com; https://flashsignal.digital; https://flickernest.live; https://geldekross.com; https://geldixfin.com; https://geldpilotai.com; https://geldwertix.com; https://geldzorex.net; https://germaxfin.com; https://germaxfin.net; http://gridsectorx.digital; https://immedintax.com; http://investioxpro.com; https://kapeltrix.com; https://kepeltrix.com; https://kerbostex.com; https://kopaltrix.com; https://kopeltrix.com; https://kraditex.com; https://kronvestiq.de; https://lordfaxpro.com; https://melvintarox.com; https://neuracore.digital; https://nexiovest.com; https://nivortrex.com; https://noritexpro.com; http://nuvexiofin.com; https://nuvexiofin.net; https://olonixis.com; https://pynqrixpro.com; https://reichmaxfin.com; https://reichzorb.com; https://rheinalux.org; https://rozaxfin.com; https://rozoxfin.com; https://taxeliox.com; https://taxeliox.de; https://tradeut.com; https://trader-onix.com; https://transformed.store; http://ultronexispro.com; https://ultronexispro.de; https://uniblazepro.com; http://veldantra.com; http://velmarexis.com; https://velminatex.com; https://velminatex.net; https://velmiquotex.com; https://velmitarex.com; https://velmontrex.com; https://velmotrex.com; https://velupantrex.com; http://viennixpro.com; http://wertoniax.com; https://zarondrex.com; https://zelmintrax.com; https://zemtravex.net; https://zentravex.com; https://zvirlabs.com

Nahezu 200 (!) identische Websites werden von einem anderen unseriösen Anbieter in Umlauf gebracht. Diese Seiten werben damit, dass über ihre Plattform automatisierter Handel von Finanzinstrumenten mittels künstlicher Intelligenz ab einer Einstiegsinvestition von 250 Euro möglich ist. Bislang sind folgende Seiten bekannt:

https://airovexinvest.vip; https://alpfundpro.de; https://altronexispro.org; https://astroquantex.vip; https://auronexpro.vip; https://avexai.de; https://belvontrex.xyz; https://beneficiostradelux.de; https://beneviafundex.org; https://beranvix.vip; https://beravantax.org; https://beravantax.xyz; https://beravastax.org; https://beravatex.club; https://beravatex.org; https://beravatex.vip; https://beravendex.de; https://beravendex.xyz; https://beraventax.vip; https://beraventex.org; https://beraventex.vip; https://beravestex.org; https://beravestex.xyz; https://beravetex.org; https://beravetex.vip; https://berdshorm.org; https://bextradynamic.de; https://bitaktob.org; https://bitnarisai.de; https://bitunvox.vip; https://bitvarispro.de; https://borselink.org; https://brintexpro.com; https://brivorionsahra.de; https://brivorionsahra.org; https://brontivex.de; https://brontivex.info; https://brundexor.info; https://bundestinvestbank.de; https://capitalfaxpro.org; https://capitexinsider.org; https://capitronis.org; https://capitronis.vip; https://coinarispro.de; https://cooltisyntrix.de; https://crevaltinex.de; https://delmorvix.de; https://delvarixis.de; https://delvarixis.info; https://deutschewinnex.org; https://deutschgenieaiproapp.vip; https://dewomlexpro.org; https://dewomlexpro.vip; https://dexonirax.org; https://dopperfolgpro.org; https://drextorfeed.org; https://dynamiclexapro.de; https://dynamischavonex.org; https://echangevyro.org; https://econolabinvest.org; https://enigmaprofit.vip; https://envisgeld.vip; https://exionedge.xyz; https://feldzaxor.de; https://feldzorb.de; https://felmantrox.de; https://ferixiumpro.vip; https://ferixiumtrade.vip; https://finangrowpro.org; https://finansyncpro.de; https://finaxonix.info; https://finflarepro.org; https://fingeldex.de; https://finnotechpro.de; https://finodexis.top; https://finorquix.org; https://fintriapro.org; https://finveriox.org; https://finverse360.org; https://flexfundspro.de; https://flickedge.de; https://fortexledger.com; https://fortuixagent.vip; https://fundarispro.org; https://futurinvest.org; https://geldchantix.org; https://geldekross.org; https://geldgrix.de; https://geldixfin.org; https://geldpilotai.org; https://geldquelle.org; https://geldwertix.de; https://geldzorex.org; https://germaxfin.vip; https://gerzikross.org; https://getiontash.vip; https://grobenextapro.vip; https://grosenextapro.de; https://growitxpro.org; https://guadagnorelmar.club; https://halvingai.de; https://horvixpro.org; https://immediateamrix.de; https://immediateceenu.org; https://immediateflex.vip; https://immediateinvest.de; https://immediateluvox.de; https://immediatematrix.club; https://immediatemedrol.de; https://immediatenexavar.de; https://immediatepath.de; https://immediateplavix.org; https://immediaterenova.vip; https://immediateziac.org; https://immedintax.org; https://immedintax.xyz; https://immedntax.com; https://immutablebextra.org; https://immutablenexavar.org; https://immutablenystex.de; https://investariox.de; https://investmeisterpro.org; https://invesxtrisapp.xyz; https://invexorix.de; https://irellamonix.de; https://kapfexpro.org; https://kapitalonixpro.org; https://kapixfin.de; https://kaptrixfin.xyz; https://kepelflux.de; https://kepelflux.org; https://kepeltrix.de; https://kerbostex.org; https://klickorado.com; https://kopaltrix.org; https://kraditex.org; https://kronvestiq.org; https://lucrabotgpt.de; https://luntvox.vip; https://luxvermo.org; https://neuroquantpro.de; https://nexioreich.club; https://nexioreich.de; https://nexiovest.de; https://nexreich.vip; https://nexreich.xyz; https://noritexpro.de; https://norvexiopro.de; https://nuvexiofin.info; https://nuvorexium.de; https://orbinalix.org; https://profitkernai.vip; https://pumpixefin.de; https://pynqrixpro; https://quantaryxis.de; https://quantavexia.de; https://quantumaktob.org; https://quantumazopt.org; https://quantumluvox.org; https://regenhandelsflux.org; https://reichmaxfin.org; https://reichzaxor.org; https://reichzorv.org; https://rheinalux.vip; https://rmgeld.xyz; https://rozoxfin.org; https://seodoment.pro; https://sicherwert24.org; https://siegkrefex.org; https://sofortavonex.de; https://sofortigerdynex.org; https://sofortigesarava.de; https://sofortigesnystex.org; https://sofortigezukunft.de; https://sofortigezukunft.vip; https://sofortlunesta.de; https://stimulusassistent.org; https://stimulusassistent.vip; https://syqronispro.org; https://taxeliox.org; https://terovexis.club; https://terovexis.vip; https://tradinorix.de; https://tradynixpro.de; https://travynex.de; https://trevionexpro.de; https://tronflexpro.org; https://trustkernai.org; https://tusikmoneyai.de; https://unumkehrai.de; https://valumanatex.org; https://vastflowpro.org; https://velantra.pro; https://velmiorix.de; https://velmiquotex.de; https://velmitarex.de; https://velmitarex.org; https://velmotrixis.de; https://velomanatex.org; https://velsiscore.org; https://veltrixfin.de; https://veltrixnova.de; https://veluantrex.org; https://velupanatex.org; https://velupantrex.de; https://velutantrex.de; https://vermogenx.org; https://vermogenx.xyz; https://volomantex.org; https://vondratexapp.de; https://wertoniax.vip; https://wertoniox.org; https://wirbeldynex.de; https://xyberorenda.de; https://yarixfin.de; https://zelvionx.org; https://zemtravex.org; https://zenthrauv.org; https://zinseliox.org; https://zinsreichx.de; https://zintrixal.org; https://zvirlabs.org; https://zynqrixpro.org

Finanzgeschäfte unter falschem Namen

Um zu verschleiern, dass ihnen die Erlaubnis für Finanzgeschäfte fehlt, nutzen Betrüger häufig die Namen bestehender Unternehmen. Unter dieser falschen Identität werden dann vermeintliche Finanzangebote unterbreitet – teilweise kopieren Kriminelle dafür ganze Internetseiten.

Um einen Identitätsdiebstahl handelt es sich bei der Seite paragonfx.pro und paragonfx.com (derzeit inaktiv). Die Betreiber der Seite treten zwar überwiegend unter der Bezeichnung Paragonfx beziehungsweise Paragonfxs auf. An einer Stelle wird als Betreiber jedoch mehrfach FIBIANCE genannt. Als Geschäftssitz wird eine Anschrift in Solihull, Vereinigtes Königreich ausgewiesen. Gegenüber Kunden verwendet der Betreiber in Geschäftsunterlagen die Bezeichnungen Paragon Investing, Paragon Ltd, Paragon Capital Management Limited, Paragon Capital, Paragon Capital Partners beziehungsweise Paragon Capital Ltd. Zudem werden zwei unterschiedliche Adressen in London genannt. An der genannten Anschrift ist die Paragon Bank Plc ansässig, die auch von der britischen Finanzmarktaufsicht FCA autorisiert ist. Diese steht jedoch in keiner Verbindung mit den vorher genannten Seiten beziehungsweise Bezeichnungen.

Ebenfalls Opfer eines Identitätsdiebstahls ist die Citadel Securities GCS (Ireland) Limited geworden. Die Täter werben in den sozialen Medien um Anleger. Dabei treten sie unter den Bezeichnungen CitadelESC, Citadel Investitionsclub, Citadel Europe Smart Team oder Citadel Europe Smart Capital auf. Sie bieten eine Softwareanwendung (App) namens CTDL-ESC an. Zudem liegen der BaFin Hinweise auf die – zurzeit inaktive – Website cesc-europe.com vor.

In dem Monat warnt die Bafin zudem vor folgenden Firmen und Internetseiten, die die Identität anderer Unternehmen missbrauchen:

Trustmoore und Trustmoore Ltd , Betreiber der Website trustmooreltd.org (zu Lasten der Gesellschaft Trustmoore UK Officer LTD)

und , Betreiber der Website (zu Lasten der Gesellschaft Trustmoore UK Officer LTD) PrimeCapitals Trading and Consulting Limited , auch Prime Capitals , Betreiber der Website primecapitals.de (zu Lasten der Prime Capital AG)

, auch , Betreiber der Website (zu Lasten der Prime Capital AG) Betreiber der Website goldingdigital.net (zu Lasten der Golding Capital Partners GmbH mit Sitz in München)

(zu Lasten der Golding Capital Partners GmbH mit Sitz in München) Betreiber der Website axessinvest.de (zu Lasten der MarketAxess NL B.V. mit Niederlassung in Frankfurt)

(zu Lasten der MarketAxess NL B.V. mit Niederlassung in Frankfurt) Betreiber der Website capitaltecnet.com (zu Lasten der Capital Tecnet Investment Group GmbH mit Sitz in München)

(zu Lasten der Capital Tecnet Investment Group GmbH mit Sitz in München) Betreiber der Websites allianz-finanz.de und allianzfinanz.com , die Verbraucher über die E-Mail-Absender „ [at] allianz-finanz.de “ sowie „ info [at] allianz-finanz.de “ kontaktieren (zu Lasten der Allianz Deutschland AG)

und , die Verbraucher über die E-Mail-Absender „ “ sowie „ “ kontaktieren (zu Lasten der Allianz Deutschland AG) Betreiber der zinswolf.com und zinswolf.net (zu Lasten der Finanz Wolf GmbH)

und (zu Lasten der Finanz Wolf GmbH) Labouchere Invest , Betreiber der Website labouchere-invest.com (zu Lasten der vormaligen Bank Labouchere N.V.)

, Betreiber der Website (zu Lasten der vormaligen Bank Labouchere N.V.) Betreiber der Website dbfinanz.com (zu Lasten der AC Management GmbH, Berlin)

(zu Lasten der AC Management GmbH, Berlin) Betreiber der Website traderepublic-cryptos.com (zu Lasten der Trade Republic Bank GmbH)

Vermeintliche Jobangebote

Die Bafin warnt davor, auf ein Jobangebot einzugehen, welches auf der Website vet-staking.com angeboten wird. Denn hier sollen Gelder entgegengenommen werden, um diese über eigene Konten in Kryptowerte umzuwandeln.

Unseriöse Jobangebote werden auch auf der Website zukunftspartner.digital unterbreitet. Die Tätigkeit besteht darin, Gelder über eigene Konten weiterzuleiten.

Privatpersonen, die einer solchen Tätigkeit nachgehen würden, können sich jedoch strafbar machen. Zudem können Personen, von denen das eingezahlte oder überwiesene Geld stammt, Rückzahlungsansprüche geltend machen. Darüber hinaus besteht auch noch die Gefahr, dass die persönlichen Daten der Arbeitssuchenden missbraucht werden.

Betroffenen empfiehlt die Finanzaufsicht, Polizei oder Staatsanwaltschaft zu informieren.

Warnung vor Whatsapp-Angeboten

Immer öfter werden auch unseriöse Angebote in Whatsapp-Gruppen veröffentlicht. Die Bafin warnt vor einer solchen Gruppe des Fidelity Instituts. Diese Angebote stammen nicht von Fidelity International (FIL Limited), der FIL Fondsbank GmbH oder einem anderen Unternehmen der Fidelity-Unternehmensgruppe. Es handelt sich also auch um einen Identitätsmissbrauch.

Ebenfalls in einer solchen Gruppe aktiv ist Kwillow International Financial Group. Das amerikanische Unternehmen bietet in Kooperation mit dem Unternehmen Pioneer Coin Market Finanz- und Kryptowerte-Dienstleistungen an – jedoch ohne Erlaubnis. Anleger werden in der Gruppe dazu verleitet, sich bei der Domain pcmarketde.com oder über die App PCM PRO anzumelden. In der Whatsapp-Gruppe werden dann Empfehlungen für den Kauf von Finanzinstrumenten und Kryptowährungen geteilt, welche sich über die Plattform von Pioneer Coin Market handeln lassen.

Besonders dreist sind die Betreiber der Website pc.anexocc.com, die bisher am Markt unter den Bezeichnung Anexo Capital Concepts, Anexo-Ex und Anexocc-Ex aufgetreten sind. Denn diese versenden per Whatsapp ein angebliches Schreiben der Bafin, in dem Zahlungen im Zusammenhang mit einem Initial Exchange Offering (IEO) über die Handelsplattform Anexo-Ex angemahnt werden. Die Bafin weist jedoch nachdrücklich darauf hin, dass es sich nicht um ein Schreiben von ihr, sondern um eine Fälschung handelt.

Bereits seit dem 23. April 2025 warnt die Finanzaufsicht vor Anlageempfehlungen und Investitionsangeboten der ZukunftsFinanz Stiftung, vertreten durch Dr. Max Becker, insbesondere über ihre Whatsapp-Gruppe.

Die Bafin ermittelt ebenfalls gegen die Whatsapp-Gruppen STL Strategie/STLSTE/„Stifel“. Die Initiatoren solcher Gruppen suggerieren laut der Finanzaufsicht, zur Stifel Financial Corp., USA, zu gehören. Dem ist jedoch nicht so. Sie verleiten Anleger zur Anmeldung bei der App STLSTE. In Whatsapp-Gruppen und Chats werden Empfehlungen für den Kauf von Finanzinstrumenten geteilt. Die Gelder werden auf Konten bei der Easy Payment and Finance E.P, Madrid, entgegengenommen. Die in der Regel nur vorgetäuschten Käufe/Verkäufe/Gewinne werden in der App angezeigt. Zu tatsächlichen Auszahlungen kommt es allerdings nicht.

Auch vor Zraox warnt die Bafin. Das Unternehmen mit angeblichem Sitz in den USA tritt auch als Zraox Blockchain Trading Limited auf und bietet über Whatsapp-Gruppen ebenfalls ohne Erlaubnis Kryptowerte-Dienstleistungen an. Anleger werden dazu verleitet, sich auf den Webseiten zraox.com oder zraox.org anzumelden. Zraox betreibt darüber hinaus weitere Webseiten mit einer individuellen Domain zraox-de[fünfstellige Zahl].com.

Verstoß gegen die Prospektpflicht

In Deutschland dürfen Wertpapiere – mit wenigen Ausnahmen – nicht ohne einen von der Bafin gebilligten Prospekt öffentlich angeboten werden. Die Finanzaufseher prüfen dabei, ob der Prospekt die gesetzlich geforderten Mindestangaben enthält, sowie, ob der Inhalt verständlich ist und keine Widersprüche enthält. Ein Verstoß gegen die Prospektpflicht wird mit einer Geldbuße von bis zu 5 Millionen Euro beziehungsweise 3 Prozent des Gesamtumsatzes des letzten Geschäftsjahres geahndet. Anleger können in einer Datenbank online überprüfen, ob ein Prospekt bei der Bafin hinterlegt ist. Allerdings prüft die Bafin Angebote nicht auf ihre Seriosität und inhaltliche Richtigkeit.

Gegen die Prospektpflicht verstoßen haben jüngst folgende Firmen:

Die Ethena (BVI) Ltd. bietet in Deutschland Wertpapiere in Form von „SUSDe“-Token der Ethena OpCo Ltd. an, ohne das der erforderliche Prospekt vorliegt. Anhaltspunkte für eine Ausnahme von der Prospektpflicht sind nicht ersichtlich.

Die Valerium Ltd bietet Aktien der Curve Energy Corp. ohne den erforderlichen Prospekt an. Auch in diesem Fall sind keine Ausnahmen ersichtlich.