Juni-Zahlen von Lipper Diese Fondsgesellschaften haben das meiste Geld eingesammelt

Im Juni 2015 sind die Mittelzuflüsse in Investmentfonds im Vergleich zu den ersten fünf Monaten stark zurückgegangen. Die Branche verzeichnete insgesamt einen Nettomittelabfluss in Höhe von 11,1 Milliarden Euro. Auf die ersten sechs Monate des Jahres gerechnet flossen etwa 296,5 Milliarden Euro in langfristig ausgerichtete Investmentfonds. JP Morgan, führte im Juni 2015 mit Nettomittelzuflüssen in Höhe von 5,41 Milliarden Euro die Liste der erfolgreichsten Fondsanbieter für langfristig ausgerichtete Investmentfonds vor Vanguard (1,96 Milliarden Euro) und HSBC (1,62 Milliarden Euro) an.