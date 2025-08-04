Nach dem Führungswechsel holt Jupiter AM einen neuen Vertriebs-Kollegen von Gam Investments. Er soll die Beziehungen zu Fondsselektoren bei Dachfonds und Geschäftsbanken ausbauen.

Er stößt zum deutschen Team von Jupiter AM.

Jupiter Asset Management hat Daniel Endres zum 1. August 2025 als Business Development Director für Deutschland eingestellt. Er kommt von Gam Investments, wo er seit 2023 als Client Director tätig war.

In seiner neuen Position soll Endres die Beziehungen zu Fondsselektoren bei Dachfonds und Geschäftsbanken betreuen. Der Asset Manager will damit seine Präsenz im deutschen Markt für diskretionäre Mandate ausbauen.

Die Einstellung erfolgt nach mehreren Veränderungen im deutschen Führungsteam. Daniel Blum wurde zum neuen Deutschland-Chef ernannt, während Dominik Issler eine neue Rolle im europäischen Vertrieb mit Schwerpunkt auf institutionelle Kunden übernahm.

Jupiter Asset Management verwaltet weltweit rund 60 Milliarden Euro und ist auf aktives Management spezialisiert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in London ist in Deutschland seit mehreren Jahren präsent.