Small Caps 2026: Aufholjagd, Bewertung und KI-Trend
Über ein Jahrzehnt blieben Small Caps hinter den großen Werten zurück – seit Anfang 2025 holen sie auf. Tarlock Randhawa, Investmentmanager bei Jupiter Asset Management und früherer Managing Partner von Origin Asset Management, blickt auf fast 30 Jahre in der Branche zurück. Im Interview mit DAS INVESTMENT erklärt er, warum KI kleinen Unternehmen mehr nützt als den Tech-Riesen und wo er derzeit die attraktivsten Titel findet – auch in Deutschland.