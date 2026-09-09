Tim Service und Matt Cable, die die SMID-Cap-Fonds bei Jupiter AM verantworten, werden das Unternehmen verlassen. Ihre Nachfolger kommen von River Global.

Tim Service und Matt Cable, die die Small- und Micro-Cap-Aktienfonds bei Jupiter Asset Management verantworten, werden das Unternehmen Anfang 2027 verlassen. Als ihre Nachfolger übernehmen George Ensor und Mayan Uthayakumar das Management der bestehenden SMID-Cap-Fonds von Jupiter.

Ensor und Uthayakumar fangen nach Unternehmensangaben spätestens ab Januar 2027 bei Jupiter an. Die beiden wechseln von River Global, einem Vermögensverwalter mit Hauptsitz in London, der im Juni von Liontrust übernommen wurde.

Neues SMID-Cap-Team arbeitet seit zehn Jahren zusammen

Ensor und Uthayakumar arbeiten seit über zehn Jahren zusammen und leiteten zuletzt gemeinsam ein Investmentteam für britische Small- und Micro-Cap-Aktien. Nach Angaben von Jupiter verwalteten sie bei ihrem bisherigen Arbeitgeber River Global per 31. Mai 2026 mehr als 450 Millionen britische Pfund in entsprechenden Strategien für institutionelle und private Anleger.

Der Schritt ist Teil einer umfassenderen Neuausrichtung des Teams für britische Aktien bei Jupiter. Adrian Gosden und Alex Savvides übernehmen künftig die Leitung der Investmentteams „Income“ beziehungsweise „Alpha“.