Neue Strategie in Europa Jupiter Asset Management stellt Führung in Deutschland neu auf

Zum 1. Juli übernimmt Daniel Blum die Leitung des deutschen Geschäfts von Jupiter Asset Management. Der 42-Jährige folgt auf Dominik Issler, der nach fünf Jahren an der Spitze des Deutschland-Geschäfts in eine neue Position wechselt.

Blum ist seit September 2005 bei Jupiter und war zuletzt elf Jahre für das deutsche Wholesale-Geschäft verantwortlich. Er studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und sammelte internationale Erfahrungen an der University of Warwick, Harvard University und der London School of Economics.

Jupiter stellt auch Europa-Geschäft neu auf

Issler wird künftig als Leiter des internationalen Geschäfts in Europa (Head of Institutional Europe) das neu formierte Global Institutional Team von Jupiter verstärken. In dieser Position berichtet er an Tom Gardner, der das weltweite institutionelle Geschäft von Jupiter leitet (Head of Global Institutional). Issler verantwortet die institutionelle Strategie sowie Partnerschaften mit Großkunden in mehreren europäischen Märkten.

Die Personalveränderung ist Teil einer Neuausrichtung des Europa-Geschäfts unter der Leitung von William Lopez, der im Mai die Verantwortung für Europa und Lateinamerika übernommen hat. Ende Mai hatte Jupiter bereits sein neues European Equity Team unter der Leitung von Niall Gallagher vorgestellt.

Die Fondsgesellschaft Jupiter verwaltet ein Vermögen von 60,2 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört dem britischen Index FTSE 250 an.