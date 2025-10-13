Nach zweieinhalb Jahren hat Mathias Müller Jupiter Asset Management verlassen. Zuletzt war er dort Co-Head Client Group für Kundenbeziehungen und Geschäftsentwicklung.

Mathias Müller hat Jupiter Asset Management verlassen. Das berichtete zuerst das Branchenportal Fundview, Jupiter hat den Abgang bestätigt. Müller war seit November 2022 bei dem britischen Asset Manager tätig gewesen und hatte dort zuletzt als Co-Head Client Group die Bereiche Kundenbeziehungen und Geschäftsentwicklung mitverantwortet. Zuvor war er Head of International bei Jupiter gewesen.

Kurzer Aufenthalt bei Bit Capital

Vor seinem Wechsel zu Jupiter war Müller für die Berliner Tech-Boutique Bit Capital tätig gewesen und hatte dort als Vertriebsleiter Europa gewirkt. Zuvor war er 17 Jahre lang bei Allianz Global Investors an Bord, wo er verschiedene Führungspositionen innehatte, darunter als Chef des Retail- und Wholesale-Vertriebs und als Vertriebsleiter Commerzbank/Allianz.

Nach Müllers Ausscheiden liegt die Leitung der Client Group nun allein bei Maximilian Guenzl, der zuvor gemeinsam mit Müller den Bereich leitete. Von Jupiter heißt es, dass Guenzl „vorübergehend“ allein die Position bekleide - was darauf schließen lässt, dass es einen Nachfolger geben wird.

Wohin der jetzt ausscheidende Mathias Müller wechselt, ist nicht bekannt.

Über Jupiter AM

Der britische Asset Manager Jupiter wurde 1985 gegründet und hat sich auf aktives Management spezialisiert - wobei er seit Sommer 2025 auch aktive ETFs anbietet. Jupiter ist in Europa, USA und Asien aktiv. Das Unternehmen verwaltet weltweit rund 60 Milliarden Euro.