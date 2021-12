Bernd Vogel wird ab sofort als Verkaufsleiter für Deutschland und Österreich den Geschäftsausbau im deutschsprachigen Raum unterstützen. Er berichtet an Martina Günzl, Verkaufsleiterin für Europa. Vogel verfügt über zehn Jahre Erfahrung in der Branche und war zuletzt bei der Axa Lebensversicherung für den Fondsverkauf verantwortlich. Jupiter plant zudem eine weitere Verstärkung für das Vetriebsteam in der Schweiz