Redaktion 06.01.2017 Lesedauer: 1 Minute

Jupiter Dynamic Bond Ariel Bezalel: „Indien und Argentinien sind attraktiv“

Die Inflation dürfte in nicht allzu ferner Zukunft steigen und den Anleihemärkten Rückenwind geben, erwartet Jupiter-Manager Ariel Bezalel. In einem aktuellen Marktkommentar erläutert er, wie er darauf in seinem Fonds reagiert.