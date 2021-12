Redaktion 28.08.2015 Lesedauer: 1 Minute

Jupiter Dynamic Bond Ariel Bezalel: „Inflation und Wirtschaftswachstum bleiben weiter gedeckelt“

Jupiter-Manager Ariel Bezalel sieht sich durch den jüngsten Kurssturz an den Aktienmärkten in seiner Skepsis gegenüber den globalen Wachstumsaussichten bestätigt. In einem aktuellen Marktkommentar auf FMM Magazin Online beschreibt er, wie er darauf in seinem Portfolio reagiert hat.