Redaktion 15.09.2017 Aktualisiert am 24.10.2017 - 22:06 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Jupiter Dynamic Bond Ariel Bezalel: „Meine größte Sorge ist der US-Konsum“

In einem Gespräch mit FAZ Online skizziert Jupiter-Manager Ariel Bezalel aktuelle Bedrohungen für die Rentenmärkte und erläutert, wie er derzeit die Risiken für sein Portfolio reduziert. Immerhin: Ein Land in Asien gefällt ihm so gut, dass er dort die Bestände kräftig aufgestockt hat.