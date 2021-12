Redaktion 30.01.2015 Lesedauer: 1 Minute

Jupiter Dynamic Bond Ariel Bezalel: „Wir wollen 2015 keine Risiken im Fonds“

In einem Gespräch mit Citywire Deutschland geht Jupiter-Manager Ariel Bezalel auf jüngste Veränderungen in seinem Fonds ein. So reduziert er derzeit massiv Risiken und hat unter anderem die Anteile an Contingent Convertible Bonds (Cocos) nahezu komplett verkauft.