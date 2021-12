Jupiter legt nachhaltigen China-Fonds auf

Der Fonds gehört der Fondsfamilie Jupiter Global Fund an. Der Fondsmanager Philip Ehrmann setzt auf Wachstum Chinas auf dem Gebiet der Umwelttechnologien sowie im sozialen Bereich. Er investiert hauptsächlich in Branchen wie Energie- und Wasserversorgung, Landwirtschaft, Verkehr, Abfallmanagement, sowie Gesundheit und Bildung.Ehrmann managt den China-Fonds der Gesellschaft Jupiter China Unit Trust seit seiner Auflegung im Oktober 2006. In dieser Zeit hat der Fonds eine Performance von rund 79 Prozent erzielt. Der Vergleichsindex MSCI Zhong Hua legte im gleichen Zeitraum 69,7 Prozent zu.Institutionelle Investoren können ab heute Fondsanteile erwerben. Im ersten Quartal 2010 soll der Fonds auch Privatanlegern zugänglich gemacht werden.