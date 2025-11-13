Jupiter legt aktiven Small-Caps-ETF auf
Jupiter Asset Management hat den Jupiter Origin Global Smaller Companies ETF (Jogs, ISIN: IE000AN3AFZ1) aufgelegt. Es ist der zweite aktive ETF des Anbieters. Der Fonds investiert weltweit in Aktien kleinerer Unternehmen.
Vier Auswahlkriterien
Der Portfolioansatz kombiniert fundamentale und quantitative Analysen. Das Team filtert Unternehmen nach vier Kriterien: Profitabilität und Umsatzentwicklung, Bewertung, Gewinnrevisionen und Kursdynamik. Die Benchmark ist der Index MSCI AC World Small Cap.
Jupiter begründet die Auflage mit der historischen Wertentwicklung: In den vergangenen mehr als 20 Jahren erzielten Nebenwerte weltweit im Schnitt jährlich 2 Prozentpunkte mehr Rendite als Large Caps. Aktuell notieren globale Small Caps nach herkömmlichen Bewertungskennzahlen unter ihren Höchstständen, während Large Caps nahe ihrer Bewertungsspitzen handeln.
Kosten und Handelsbörsen
Jupiter hat den ETF gemeinsam mit dem White-Label-Spezialisten Han-ETF aufgelegt. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,45 Prozent. Der Fonds wird seit dem 12. November an der Borsa Italiana und der Xetra gehandelt. Notierungen an der London Stock Exchange und der SIX Swiss Exchange sollen folgen.
Das fünfköpfige Jupiter-Origin-Team um Tarlock Randhawa managt den ETF. Jupiter Asset Management hatte die von Origin Asset Management verwalteten Vermögenswerte im Oktober 2024 übernommen. Zu den Spezialgebieten der Londoner Investment-Boutique zählen Schwellenländer, internationale Aktien ohne USA und Nebenwerte.
Über Jupiter Asset Management
Jupiter Asset Management wurde 1985 gegründet und verwaltet 57,7 Milliarden Euro (Stand: 30. September 2025). Der britische Vermögensverwalter ist im FTSE-250-Index gelistet und bietet Strategien in den Bereichen Aktien, Anleihen, Multi Asset und Alternative Investments an.