Jupiter schließt nach 22 Jahren seinen Schwellenländer-Anleihen-Fonds. Das Vermögen schrumpfte von 761 auf 27 Millionen US-Dollar – trotz solider Performance.

Der britische Vermögensverwalter Jupiter Asset Management stellt seinen Schwellenländer-Anleihen-Fonds (ISIN: IE00B42GB336) zum Ende des Monats ein. Grund ist die geschrumpfte Fondsgröße, die das Produkt wirtschaftlich nicht mehr tragfähig macht.

Der Jupiter Emerging Market Debt Fund wird am 20. Januar geschlossen, wie das Unternehmen gegenüber „Citywire“ mitteilte. Das verwaltete Vermögen sei auf ein Niveau gesunken, bei dem sich der Fonds „nicht mehr kosteneffizient verwalten lässt und wirtschaftlich nicht mehr tragfähig ist“. Zudem sei es unwahrscheinlich, dass der Fonds künftig nennenswerte Neuzuflüsse anziehen werde.

Ein Sprecher von Jupiter betonte, die Entscheidung füge sich in die Unternehmensstrategie ein und spiegele den Fokus auf Bereiche mit starkem Wachstumspotenzial wider. Die Schließung habe keine Auswirkungen auf andere Rentenstrategien des Hauses.

Solide Performance trotz Mittelabflüssen

Der 2003 aufgelegte Fonds hatte sein Vermögenshoch im Dezember 2012 mit 761 Millionen US-Dollar erreicht. Aktuell verwaltet die Strategie noch 26,7 Millionen US-Dollar – ein Rückgang von über 96 Prozent.

Die Performance über längere Zeiträume kann sich dennoch sehen lassen: Auf Dreijahressicht erzielte der von Vikram Aggarwal verwaltete Fonds eine Rendite von 35,4 Prozent. Das kürzere Einjahresergebnis von 8,3 Prozent fiel jedoch unter den Durchschnitt von 11,6 Prozent zurück.

Die Schließung zeigt, dass selbst solide Anlageperformance nicht zwangsläufig ausreicht, um ein Produkt langfristig am Markt zu halten – wenn die kritische Größe unterschritten wird.