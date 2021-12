Jupiter will mehr Absatz Neue Vertriebsfrau für Norddeutschland

Mit Maximiliane Heidenblut vervollständigt der Investmentmanager Jupiter Asset Management das Vertriebsteam für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Sie ist ab sofort gemeinsam mit Peter Peterburs für die Region Norddeutschland verantwortlich. Heidenblut arbeitete zuvor im Vertrieb von J.P. Morgan in Frankfurt am Main. Leiter des Teams ist seit Juni 2013 Andrej Brodnik.Das neunköpfige Vertriebsteam besteht somit aus vier regionalen Vertrieblern: Daniel Blum und Carsten Becker (ab Oktober 2014) für Süddeutschland sowie Peter Peterburs und Maximiliane Heidenblut für Norddeutschland. Max Günzl soll als „Business Development & Operations Director“ das Geschäft weiterentwickeln und arbeitet mit Andrej Brodnik zusammen.Zum Vertriebsteam gehören auch Einheiten zur Vertriebsunterstützung („Sales-Support“) an den Standorten Frankfurt, München und London.