Jupiter zieht’s in die Schweiz

Die britische Investment-Boutique Jupiter Asset Management Limited eröffnet eine neue Repräsentanz in Zürich. Gleichzeitig erweitert sie das Vertriebsteam für Deutschland, Österreich und die Schweiz mit Evelyn Lederle (35). Sie wird als „Senior Sales Manager, Switzerland“ unter der Leitung von Martina Günzl, European Sales Director, in Zürich den Geschäftsausbau unterstützen.„Die Eröffnung der neuen lokalen Repräsentanz und die Erweiterung des europäischen Vertriebsteams sind ein wichtiger Schritt im Rahmen unserer strategischen Geschäftsentwicklung“, sagt Kevin Scott, Vertriebs-Chef international.Lederle war zuletzt bei Clariden Leu für die Betreuung von Schlüsselkunden im Asset Management verantwortlich und verfügt über zehn Jahre Berufserfahrung. Weitere Stationen der Diplom-Betriebswirtin waren DZ Privatbank / Union Investment und Robeco in der Schweiz.