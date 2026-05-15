Wer Dividenden kassieren will, muss Kompromisse machen – so lautet ein gängiges Vorurteil. Der Jury Global High Dividend ETF will zeigen, dass das nicht zwingend so sein muss.

Hohe Dividendenrenditen und ethische Grundsätze gelten in der Finanzwelt oft als schwer vereinbar. Der Jury Global High Dividend ETF (ISIN: IE0002HWPU75), der ab sofort an mehreren europäischen Börsen gehandelt wird, versucht, genau diese Lücke zu schließen.

Hinter dem Produkt stehen das Londoner Unternehmen The Justice Company und der Fondsanbieter Han-ETF. Der ETF bildet den Solactive Jury Human Rights Global High Dividend Index nach und schüttet Erträge aus. Die jährliche Gesamtkostenquote liegt bei 0,60 Prozent.

Regelbasierter Ausschluss

Das Besondere am Konzept ist das Screening-Verfahren, das The Justice Company entwickelt hat. Es soll Unternehmen herausfiltern, bei denen glaubwürdige Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen Menschenrechte oder internationales Recht vorliegen. Die Ausschlusskriterien umfassen unter anderem Beteiligungen an Völkermord, Kriegsverbrechen, Apartheid, ethnischen Säuberungen sowie die Nutzung von Militär- und Überwachungstechnologien zur Unterdrückung. Auch die illegale Ausbeutung von Ressourcen oder Landenteignungen gelten als Ausschlussgrund.

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Die Methodik basiert nach Unternehmensangaben auf international anerkannten Rechtsstandards. Eine unabhängige Auswahlstelle übernehme das Screening und prüfe es laufend. Der Index wird halbjährlich neu gewichtet.

Der Fonds trägt die SFDR-Klassifizierung nach Artikel 8 – er berücksichtigt also ökologische und soziale Merkmale, verfolgt aber kein explizites Nachhaltigkeitsziel im Sinne von Artikel 9.

Finanzwerte und Energie dominieren

Der ETF hält derzeit 88 Positionen. Mit einem Kassenanteil von 9,38 Prozent ist ein vergleichsweise hoher Teil des Portfolios liquide gehalten. Zu den größten Einzelpositionen zählen Altria Group (5,37 Prozent), Exxon Mobil (4,93 Prozent) und Sumitomo Mitsui Financial (4,53 Prozent).

Auf Sektorebene dominieren Finanzwerte mit einem Anteil von 31 Prozent, gefolgt von Energie mit knapp 23 Prozent und Konsumgütern des täglichen Bedarfs mit rund 14 Prozent.

Das Fondsvolumen lag zum Auflegungszeitpunkt am 12. Mai 2026 bei rund 1,03 Millionen US-Dollar – ein für einen frisch aufgelegten ETF typischer Startwert.

10 Prozent der Kosten fließen in humanitäre Zwecke

Ein ungewöhnliches Merkmal des Produkts: 10 Prozent der jährlichen Gesamtkostenquote sollen in Initiativen fließen, die Gemeinschaften unterstützen, die von Konflikten, Vertreibung oder systematischer Unterdrückung betroffen sind. Damit übernimmt die Kostenstruktur selbst eine philanthropische Funktion – ein Ansatz, der im ETF-Markt bislang kaum verbreitet ist.