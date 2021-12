Mit zehn Fonds JustETF und Weltsparen starten Zusammenarbeit

Das Finanz-Start-up Weltsparen und JustETF starten eine Zusammenarbeit. Ab sofort bieten die Unternehmen gemeinsam zehn ETFs auf der Plattform von JustETF an. Laut „Handelsblatt“ befinden sich darunter zwei Portfolios mit Fokus auf Nachhaltigkeit und zwei Portfolios mit Fokus auf Dividenden.

Anleger sollen entweder mit einer Einmalanlage ab 500 Euro oder monatlich mit einem Sparplan ab 50 Euro in die ETFs investieren. Im ersten Jahr sollen sie für die ETFs eine Gebühr von 0,33 Prozent der Anlagesumme zahlen, ab dem zweiten Jahr fallen 0,43 Prozent an. Hinzu kommen dem Handelsblatt zufolge noch Fondskosten in Höhe von 0,11 bis 0,32 Prozent pro Jahr.