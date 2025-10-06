In einer sich rasant wandelnden Welt sind fondsgebundene Lösungen das Mittel der Wahl für die Altersvorsorge. AXA bietet die passende Antwort mit JustInvest.

Die Altersvorsorge- und Investmentberatung von heute stellt an Makler:innen vielfältige Anforderungen. Da braucht es ein Angebot, das auf allen Ebenen überzeugt – wie JustInvest. Durch eine hervorragende Fondsauswahl, einen kostengünstigen Versicherungsmantel und wertvolle Produktflexibilitäten bietet JustInvest ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis und erreichte schon bei Markteintritt eine hervorragende Positionierung und hält sie immer noch.

Professionell anlegen

Entscheidend für die herausragende Qualität von JustInvest ist das große Fondsuniversum. AXA setzt dabei auf eine breite, qualitativ hochwertige Auswahl namhafter Anbieter mit einer großen Palette an ETFs und exzellent gemanagten Portfolios.

Sicher beraten

Wer sicher und bedarfsgerecht beraten will, braucht „state of the art“ Angebote. Dazu gehört ein hoher garantierter Rentenfaktor genauso wie die Möglichkeit einer kapitalmarktorientierten Rentenphase. Um auf mögliche Veränderungen reagieren zu können, sichert die Innovationsklausel die Wahlfreiheit für neue Verrentungsarten. Durch eine kostenfreie Shift-Möglichkeit von bis zu 100 % des Fondsvermögens ins Sicherungsvermögen von AXA kann mit der Garantieoption auf Veränderungen am Markt reagiert werden. Eines der wichtigsten Highlights ist der Protect-Baustein: Dieser sorgt für eine Beitragsbefreiung im Berufs- bzw. Dienstunfähigkeitsfall. Attraktive Leistungen bei gleichzeitiger Risikoabsicherung machen die Altersvorsorgeberatung mit JustInvest besonders sicher.

Einfach gestalten

Eine große Fondsauswahl bedeutet immer auch mehr Komplexität. AXA macht diese einfach beherrschbar – mit dem FondsNavigator. Dieses digitale Tool macht es möglich, ganz einfach optimierte Portfolios für ganz verschiedene Kundenbedürfnisse zusammenzustellen. Dazu erfasst und bewertet der FondsNavigator individuelle Präferenzen und Risikotoleranzen. Das Ergebnis ist eine maßgeschneiderte Portfolio-Empfehlung.