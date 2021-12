Christian Hilmes 12.12.2007 Lesedauer: 1 Minute

Jyske Invest baut Vertieb in Deutschland auf

Die dänische Fondsgesellschaft Jyske Invest will auf dem deutschen Markt wachsen. Dazu wurde jetzt Wieland Thyssen eingestellt. Der 50-Jährige soll den Vertrieb in Deutschland und Luxemburg leiten. Im kommenden Jahr will Jyske Invest ein eigenes Vertriebsbüro in Deutschland aufbauen. Zeitpunkt der Inbetriebnahme sowie Standort der neuen Deutschland-Zentrale stehen nach Unternehmensangaben aber noch nicht fest.