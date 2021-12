Gerd Hübner 31.07.2014 Lesedauer: 2 Minuten

Jyske Invest International Favourite Equities Jyske vereint Value- und Momentum-Strategie

Dass sich Value- und Momentum-Strategien für Anleger auszahlen, ist belegt. Was also liegt näher, als beide zu kombinieren? Fondsmanager Morten Borg von Jyske Invest setzt das mit seiner Aktienstrategie um. Zum Beispiel mit dem Jyske Invest International Favourite Equities.