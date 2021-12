KAGB und Vertrieb Enorme Erleichterung und Riesenaufwand

Ein Kleintransporter würde nicht reichen. Kämen alle Gesellschaften auf die Idee, ihre Anträge auf Zulassung nach dem im Juli 2013 eingeführten Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) alle auf einmal bei der Finanzaufsicht Bafin in der Graurheindorfer Straße in Bonn abzuladen, bräuchten sie mindestens einen leichten LKW – und eine Hilfsmannschaft zum Entladen. Denn nach den Berechnungen des Fondsverbands BVI wird die Behörde bis Ende Juni 1,2 Millionen Seiten bekommen – das wären mehr als 5 Tonnen Papier. Die Bafin-Mitarbeiter klagen über volle Eingangskörbe, die Behörde baut zwei Referate neu auf, und die Gesellschaften suchen händeringend nach im Umgang mit der Bürokratie geschultem Personal.Besonders hart trifft das die Anbieter geschlossener Fonds. Denn mit der Einführung des KAGB, das die vom EU-Parlament verabschiedete AIFM-Richtlinie in deutsches Recht umsetzt, werden sie zum ersten Mal reguliert. „Ein Segen für die Branche“, meint Andreas Heibrock, Mitglied der Geschäftsleitung beim Emissionshaus Real I.S..Schließlich führe die neue Regulierung die Anbieter aus dem sogenannten grauen Kapitalmarkt in das Segment regulierter Finanzprodukte über. Das wirke sich positiv auf den Umsatz aus, ist Heibrock überzeugt. Denn Skandale um schwarze Schafe wie S&K, Wölbern Invest oder Infinus hätten das Vertrauen in die gesamte Branche erschüttert.„Natürlich werden Privatinvestoren nicht von jetzt auf gleich ihr Vertrauen wiedergewinnen und sich massenweise auf die nunmehr regulierten Produkte stürzen“, sagt Heibrock. Doch spätestens in drei Jahren könnte die Vertrauenskrise überwunden sein.