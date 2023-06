Teilen

Laut Medienbericht Kahlschlag bei Baufinanzierung: Deutsche Bank will Angebot einschränken

Die Deutsche Bank will ihr Angebot an Baufinanzierung radikal zusammenstreichen. In dem Zuge sollen auch viele Arbeitsplätze wegfallen. Damit reagiert die Bank auf Trends, die auch anderen Anbietern das Baufi-Geschäft aktuell vermiesen.