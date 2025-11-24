Kai Jennert wird neuer Deutschland-Chef von Lazard AM
Kai Jennert übernimmt zum 1. Mai 2026 die Position des Chief Executive Officer bei Lazard Asset Management in Deutschland und Österreich. Sein Vorgänger Andreas Hübner bereitet sich nach mehr als 26 Jahren im Unternehmen auf seinen Rückzug vor.
Jennert arbeitet seit 2011 bei Lazard und wurde im August dieses Jahres zum stellvertretenden CEO und Mitglied der Geschäftsführung ernannt. In seiner neuen Rolle wird er zusätzlich dem Verwaltungsrat der Lazard Asset Management Schweiz beitreten und seine Führungsverantwortung in der DACH-Region erweitern.
Hübner wird das Unternehmen während einer Übergangsphase weiterhin als Chairman und Senior Advisor begleiten. Unter seiner Führung hatte Lazard AM die Präsenz in Kontinentaleuropa erweitert und Büros in Spanien und Belgien eröffnet.
Lazard Asset Management (LAM) bietet weltweit eine breite Palette von Aktien-, Anleihen- und alternativen Investmentprodukten. LAM und verbundene Vermögensverwaltungsgesellschaften der Lazard-Gruppe verwalten ein Kundenvermögen in der Höhe von knapp 268 Milliarden US-Dollar (vorläufiges Ergebnis, Stand: 31. Oktober 2025).