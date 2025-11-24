Lazard AM ernennt neuen Deutschlandchef. Kai Jennert folgt auf den langjährigen Geschäftsführer Hübner, der sich nach 26 Jahren zurückzieht.

Aus den eigenen Reihen Lazard AM beruft neuen Deutschlandchef

Kai Jennert übernimmt zum 1. Mai 2026 die Position des Chief Executive Officer bei Lazard Asset Management in Deutschland und Österreich. Sein Vorgänger Andreas Hübner bereitet sich nach mehr als 26 Jahren im Unternehmen auf seinen Rückzug vor.

Jennert arbeitet seit 2011 bei Lazard und wurde im August dieses Jahres zum stellvertretenden CEO und Mitglied der Geschäftsführung ernannt. In seiner neuen Rolle wird er zusätzlich dem Verwaltungsrat der Lazard Asset Management Schweiz beitreten und seine Führungsverantwortung in der DACH-Region erweitern.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Hübner wird das Unternehmen während einer Übergangsphase weiterhin als Chairman und Senior Advisor begleiten. Unter seiner Führung hatte Lazard AM die Präsenz in Kontinentaleuropa erweitert und Büros in Spanien und Belgien eröffnet.

Exklusives Whitepaper Nordische High Yields – Die Kunst der feinen Unterschiede Exklusiv-Analyse: Wie der nordische High-Yield-Markt überdurchschnittliche Renditen mit klaren Strukturen verbindet – eine umfassende Markteinschätzung von DAS INVESTMENT und den Fixed-Income-Experten von Lazard Asset Management Jetzt lesen! Jetzt lesen!

Lazard Asset Management (LAM) bietet weltweit eine breite Palette von Aktien-, Anleihen- und alternativen Investmentprodukten. LAM und verbundene Vermögensverwaltungsgesellschaften der Lazard-Gruppe verwalten ein Kundenvermögen in der Höhe von knapp 268 Milliarden US-Dollar (vorläufiges Ergebnis, Stand: 31. Oktober 2025).