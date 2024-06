Kai Kuklinski wechselt im August zum konzerneigenen Industrieversicherer Axa XL, um das Geschäft der Niederlassungen in Deutschland sowie der Schweiz, Österreich, Benelux und dem nordeuropäischen Raum zu verantworten. Die Ernennung erfolgt unter dem Vorbehalt der aufsichtsrechtlichen Genehmigungen, berichtet der Maklervertrieb des Kölner Konzerns in einem aktuellen Schreiben an seine Vertriebspartner.

Karsten Dietrich © AXA Deutschland

Demnach wird das für die Personenversicherung zuständige Axa-Vorstandsmitglied Karsten Dietrich das bisher von Kuklinski geführte Vertriebs-Ressort kommissarisch leiten. Das gelte so lange, bis eine Nachfolge für Kai Kuklinski gefunden sei, heißt es vom Unternehmen weiter. „Nachfolgeplanungen bei Vorstandsposten sind bei uns ein langfristiger Prozess. Wir werden Sie zum frühestmöglichen Zeitpunkt zur Nachfolge informieren.“

Nachfolger als Vertriebsvorstand gesucht

Kuklinski ist seit 1999 für die Axa-Gruppe tätig: Nach seinem Start in der Konzernentwicklung und dem Aufbau der Axa E-Solutions hat er die Axa Customer Care als Sprecher der Geschäftsführung verantwortet. 2008 baute er den Direktvertrieb bei Axa Winterthur in der Schweiz mit auf. 2009 kehrte er zur Konzernmutter zurück und übernahm den Bereich Makler- und Partnervertrieb. Von 2014 bis 2018 war er Chef bei Axa Art, die in der heutigen Axa XL aufging.

Seit rund fünf Jahren leitet der studierte Ökonom Kuklinski das Vertriebs-Ressort der Axa Deutschland. „Ihm und seinen Teams haben wir es zu verdanken, dass wir als Axa Deutschland in den vergangenen Jahren wieder Marktanteile gewinnen und auch signifikante Fortschritte in der Digitalisierung unserer Vertriebswege und -prozesse gemacht haben“, kommentiert Axa-Chef Thilo Schumacher die aktuelle Ernennung.

Digitalisierung der Vertriebswege und -prozesse

„Mein besonderer Dank gilt den Vertriebspartner:innen und den Kolleg:innen meines Ressorts – danke für euer Engagement, eure Motivation und leidenschaftlichen Einsatz, auch in ‚Krisenzeiten‘!“, erklärt Kuklinski. Und weiter: „Wir haben als Vertrieb stetig geliefert, gleichzeitig transformiert und gemeinsam viel für Axa Deutschland und vor allem für unsere Kund:innen bewegt.“