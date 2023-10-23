Nachfolger von Jan Roß Maklervertrieb: Zurich setzt mit neuem Chef auf Policen für Gewerbekunden

Die Zurich baut ihren Vertrieb in Deutschland weiter um: Den Maklervertrieb verantwortet zukünftig Kai Müller, der bislang bereits die Ausschließlichkeitsorganisation der Kölner leitet. Er soll das Geschäft über unabhängige Vermittler „zielgerichtet auf das Gewerbekundensegment ausrichten“.

Kai Müller: Der 59-Jährige übernimmt die Verantwortung für den Maklervertrieb von Jan Roß, der die Zurich Gruppe Deutschland zum 31. Oktober auf eigenen Wunsch verlassen wird.

Kai Müller wird zukünftig auch den Maklervertrieb der Zurich Gruppe Deutschland leiten. Die Verantwortung für diesen Vertriebsweg im Geschäft mit Versicherungen für Privat- und Gewerbekunden übernimmt er zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Chef des Zurich-Exklusivvertriebs. Der 59-Jährige berichtet an Vorstandsmitglied Ulrich Christmann.

Jan Roß © Zurich Gruppe Deutschland

Müller folgt in seinem neuen Zusatzamt auf Jan Roß, der das Unternehmen Ende Oktober auf eigenen Wunsch verlassen wird. Die neu geordnete Führungsstruktur im Zurich-Vertrieb folgt auf eine im Juni angekündigte Neuorganisation: Die zusammengelegten Verantwortungsbereiche sollen effizienter arbeiten können und schnellere Informations- und Entscheidungswege schaffen.

„Wir wollen bei der Umsetzung unserer Strategie in Bezug auf Kundenorientierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit mehr Synergien heben“, erklärt hierzu Vorstand Christmann. „Kai Müller wird mit seiner langjährigen Expertise den Vertriebsweg Broker Retail zielgerichtet auf das Gewerbekundensegment ausrichten.” Bereits unter Vorgänger Roß habe diese Neuausrichtung begonnen.

Zwei neu geschaffene Vertriebs-Vorstandsbereiche

Im Zuge der bis zum Jahr 2025 geplanten Umstrukturierung wird das gesamte Retailgeschäft der Zurich im neu geschaffenen Vertriebs-Vorstandsbereich „Privat- & Gewerbekunden“ gebündelt. Dieser wird von Christmann geführt und fasst die zuvor getrennten Vorstandsbereiche „Bank Partner“ und „Distribution & Partnerships“ zusammen.

Das B2B2C-Partnergeschäft der Zurich ergänzt jetzt hingegen das unter den Marken DA Direkt, Dentolo und Petolo geführte Direktgeschäft für Privatkunden. Beide Geschäftsbereiche wurden im neuen Vorstandsbereich „Digital Business & Partnerships“ zusammengeführt. Geleitet wird es von Peter Stockhorst, der zuvor Zurich-Vorstand für den Bereich „Direct & Digital“ war.

Dem aktuellen Umbau der Führungsstruktur auf Vorstandsebene ging der Entschluss von Jawed Barna voraus, die Zurich Gruppe Deutschland zur Jahresmitte auf eigenen Wunsch zu verlassen. Im November startet der ehemalige Vertriebsvorstand der Deutschland-Tochter der weltweit tätigen Zurich Insurance Group als Chef beim Immobilienvermittler Engel & Völkers.