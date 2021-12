Wer sind die großen Nutznießer der großen Vier?Das können Sie unter ganz verschiedenen Aspekten sehen. Zum einen natürlich Länder wie Indonesien und Malaysia. Sie können es ausdehnen auf den pazifischen Raum. Auch das Wachstum Australiens ist zu einem guten Teil dem Wachstum der Schwellenländer geschuldet.Schlussendlich profitiert die Weltwirtschaft vom dortigen Aufschwung der Beitrag am globalen Wirtschaftswachstum ist beachtlich.Es gab im vergangenen Jahr erste, wenn auch zögerliche Kapitalströme großer globaler Fonds in die Schwellenländer. Wann werden diese Länder weniger als Schwellenländer als viel mehr als die einzig wahre Wachstumsregion begriffen?Diese Zurückhaltung ist ein stückweit auf die Strukturen dieser Länder, insbesonders China und Indien, zurückzuführen. In einigen Regionen kämen Sie nie auf den Gedanken, in einem Schwellenland zu sein. Ein paar Kilometer weiter raus ist dagegen noch finsteres Mittelalter. In den Ländern muss sich das Wachstum noch verbreitern. Die gesellschaftlichen Strukturen müssen noch stabiler werden und dürfen regional nicht mehr so weit auseinander klaffen. Was globale Portfolios betrifft orientiert man sich häufig stark an der Benchmark. Der MSCI Welt enthält noch keine Schwellenländer. Daher dürfen Fonds gemäß ihrer Anlagerichtlinien zum Teil dort gar nicht anlegen. Wenn man das Thema Emerging Markets jedoch von globalen Produkten löst, hat es bereits eine deutlich stärker Bedeutung.Woran machen Sie das fest?An Investoren, die in Schwellenländerportfolios drängen. Institutionelle Adressen auch aus den USA fragen stark nach.