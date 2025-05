PGIM Investments holt Kai Röhrl als neuen Deutschland-Chef

Kai Röhrl wird zum Country Head für Deutschland und Österreich bei PGIM Investments ernannt. Er wechselt vom niederländischen Vermögensverwalter Robeco, wo er 22 Jahre tätig war – zuletzt als Leiter Wholesale für Deutschland und Österreich.

In seiner neuen Position wird Röhrl von Frankfurt aus die Präsenz von PGIM Investments in der Region ausbauen. Er soll als Leiter der „Wholesale Distribution“-Strategie für den deutschen und österreichischen Markt das Wachstum des Unternehmens vorantreiben. Er berichtet direkt an Matt Shafer, Head of International Distribution des Unternehmens.

Vor seiner Zeit bei Robeco war Röhrl bei Union Investment, Axa und MLP tätig.