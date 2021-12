Kaiser-Blum startet eigenes Emissionshaus

Der Trend zum eigenen Emissionshaus hält an: Jetzt startet Hans-Jürgen Kaiser-Blum in Hamburg das Unternehmen OPS Ocean Partners Shipping. Kaiser-Blum war bis Ende Juni 2007 geschäftsführender Gesellschafter der Nordcapital Gruppe.



Ocean Shipping Partners ist ein Emissionshaus für Schiffsbeteiligungen. Joint-Venture-Partner sind Howe Robinson Financial Services und Aquila Capital. Zudem ist die Beteiligungsgesellschaft K&K mit an Bord. Zweiter Geschäftsführer neben Kaiser-Blum ist Eik Schuppan, der von Howe Robinson Shipbrokers Hamburg kommt.



Der erste Fonds, der Ocean Partners Shipping Invest, soll im Juli starten und in ein Portfolio aus kleineren Second-Hand-Schiffen (1.000 bis 3.500 TEU) investieren. Die Laufzeit soll maximal zehn Jahre betragen.