Kaldemorgen auf Carmignacs Spuren, Genussscheine hui und die besten Skandinavien-Fonds

Weitere Themen der neuen Ausgabe von DER FONDS (10.06.2011, mittags): Vertrauensvorschuss für einen neu aufgestellten Klassiker, die Stärken und Schwächen von drei aussichtsreichen Asien-Fonds und das Comeback von Volker Kuhnwaldt, Manager des einstigen Top-Sellers Nordasia.comTop-News DWS greift mit Concept Kaldemorgen Carmignac an Nachrichten Metropole bringt weiteren Erfolgsfonds nach Deutschland Top-Performer Aramea macht Prozente mit Genüssen Top-Seller Fidelity Emerging Markets Interview Volker Kuhnwaldt, Manager des neu aufgelegten Absolut Asia, über aktuelle Chancen in der Region Crashtest Die besten Fonds für skandinavische Aktien Duell zu dritt Templeton Asian Growth gegen First State Asia Pacific Leaders und Baring Asean Frontiers Experten-Tipp Achim Lange, Private Banking Hamburger Sparkasse