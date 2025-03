Klaus-Michael Kühne: Wie er sein Vermögen in 5 Jahren verdoppelte

Klaus-Michael Kühne hat sein ohnehin schon beträchtliches Vermögen in den vergangenen fünf Jahren auf rund 40,1 Milliarden US-Dollar verdoppelt. Allein seit Beginn des Jahres kamen 1,56 Milliarden US-Dollar hinzu. Im Januar 2020 – wenige Wochen vor der Coronakrise – betrug sein Vermögen laut „Bloomberg Billionaire Index“ rund 18 Milliarden US-Dollar. Möglich wurde der Vermögensaufbau durch eine Reihe kluger Investments des 87-Jährigen in der Logistikbranche während globaler Transportkrisen.

Hapag-Lloyd als größter Dividendenbringer

Der mit Abstand größte Dividendenbringer im Portfolio des Investors ist die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd. Seit dem Geschäftsjahr 2021 hat Kühne von diesem Investment allein 5,65 Milliarden Euro an Ausschüttungen erhalten. Seine 30-prozentige Beteiligung am Unternehmen erwies sich als Glücksgriff. In der Pandemie und auch während der Schifffahrtskrise im Roten Meer durch die Angriffe der Huthi-Rebellen stiegen die Frachtraten und damit die Gewinne der Reedereien auf Rekordniveau.

Das familiäre Stammgeschäft Kühne + Nagel, an dem der Milliardär 53 Prozent der Anteile hält, trug mit etwa 2,8 Milliarden Euro seit 2021 zum Vermögensaufbau bei. Der von seinem Großvater im August 1890 in Bremen gegründete Seefrachtvermittler ist heute das weltgrößte Unternehmen für Luft- und Seefracht und hat gerade eine Ausschüttung von 8,25 Schweizer Franken pro Aktie (umgerechnet 8,67 Euro) angekündigt.