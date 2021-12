Kames Capital Co-Manager verstärkt das Team des Strategic Global Bond Fund

Das Team des Kames Strategic Global Bond Fund erhält Verstärkung: Colin Finlayson steigt als neuer Co-Manager in das Fondsmanagement auf. Er wird an der Seite der beiden Co-Manager David Roberts und Phil Milburn für das Portfolio verantwortlich sein.



Finlayson ist bei Kames Capital kein Neuling: Seit 2011 war er als Support-Manager für die in Großbritannien vertriebene Version des Fonds tätig. Zudem ist er Co-Manager des Kames Absolute Return Bond Fund.



Das Team um den Kames Strategic Global Bond Fund wird außerdem verstärkt von Support-Manager Juan Valenzuela, der zukünftig die Zusammenarbeit zwischen Management und Team koordiniert.