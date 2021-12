Kames Capital erweitert Renten-Team Alexander Pelteshki ist neuer Investmentmanager

Alexander Pelteshki ist neuer Investmentmanager im Anleihen-Team von Kames Capital. Er berichtet an Gregory Turnbull-Schwartz. In seiner neuen Position wird er zusammen mit Gregory Turnbull-Schwartz und Paul Dilworth hauptsächlich für Bankanleihen zuständig sein.Pelteshki kommt von der ING Bank in den Niederlanden, wo er als Sell-Side-Analyst tätig war. Zuletzt war er dort als Senior-Kredit-Analyst für Banken innerhalb der Europäischen Union für Aktien- und Anleihenmärkte zuständig.Zuvor arbeitete er in New York als Aktienhandel-Analyst bei UBS Wealth Management und davor als Junior-Finanzanalyst für die News Corporation.