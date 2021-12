Kames Capital-Manager Vincent McEntegart über Ertragsziele in Multi-Asset-Fonds „Wir wollen 2017 wieder fünf Prozent erzielen“

Allen, die sich mit der Vermögensallokation befassen, stehen spannende Zeiten bevor. 2016 erlebte die Welt eine dramatische Zunahme des Populismus, zunächst beim Brexit-Votum, später bei dem Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen. Nicht vergessen werden sollte auch die Entscheidung des italienischen Volkes Ende des Jahres, dem politischen Establishment im Rahmen des Referendums über die Vereinfachung des Politbetriebs nicht mehr Macht einzuräumen. Diese Abstimmungen waren durch die Bank ein Protest gegen die herrschenden Zustände und bescherten Politik, Wirtschaft und den Märkten ein hohes Maß an Unsicherheit.

Wir bei Kames Capital wurden von den politischen Turbulenzen verschont, weil wir die Risikopositionen innerhalb unserer Multi-Asset-Portfolios angepasst haben. Mit dieser Maßnahme haben wir unser jährliches Ertragsziel von etwa 5 Prozent erreicht. Gleichzeitig verbuchten wir einen positiven Kapitalzuwachs, und das Risiko belief sich konstant auf rund die Hälfte der Aktienmarktvolatilität. 2017 werden wir erneut auf unseren global diversifizierten Ansatz und strikte Risikokontrollen setzen, um einen Ertrag um die Marke von 5 Prozent zu erzielen.

Volatilität beschert Anlegern Chancen

Sobald mehr Klarheit darüber herrscht, was die Präsidentschaft von Donald Trump für die US-Wirtschaft und die Weltwirtschaft bedeutet, werden wir beurteilen können, welche Anlagerisiken wir eingehen können. Im Augenblick fördert der Wahlsieg Trumps Spekulationen über höhere Staatsausgaben, tiefere Steuern und eine Handelspolitik nach dem Motto „Amerika zuerst“. All diese Maßnahmen schüren die Inflationserwartungen.

Das hat an den Anleihemärkten bereits erste Spuren hinterlassen. In den USA sind die Anleiherenditen deutlich gestiegen, und dieser Trend könnte sich 2017 fortsetzen. Gleichzeitig erlebten Anlagen in Schwellenländern einen Ausverkauf. Die Fundamentaldaten der Schwellenländer entwickeln sich allgemein besser, die Rohstoffpreise haben sich stabilisiert. Der Sektor winkt inzwischen mit attraktiven Renditen. Daher werden wir im Verlauf des Jahres selektiv das Schwellenländerrisiko erhöhen.

Sollte der designierte US-Präsident seine geplanten Maßnahmen in die Tat umsetzen, wird es noch mehr Anlagechancen für ertragsorientierte Anleger geben als jetzt. An den Aktienmärkten sind die Kurse der voraussichtlichen Gewinner von Trumps Wirtschaftspolitik nach seiner Wahl im November rasch in die Höhe geschnellt. Doch irgendwann wird die Wirklichkeit statt der Hoffnung wieder die Kurse bestimmen.

Wo 2017 die Ertragschancen liegen

Die Bank von England wird höchstwahrscheinlich am Niedrigzinsniveau festhalten, da die Regierung den Austritt aus der Europäischen Union vorbereitet. In diesem Umfeld werden die Zinsen auf unseren Bankkonten ebenfalls niedrig bleiben. Die Inflationserwartungen können einen Anstieg der Anleiherenditen und Aktiendividenden bewirken. Doch im Allgemeinen wird es nur begrenzt Möglichkeiten geben, um mit traditionellen britischen Vermögenswerten einen soliden Ertrag zu erzielen.

Auf dem europäischen Kontinent gibt es einige interessante Chancen, aber auch hier ist die politische Unsicherheit groß. 2017 stehen einige Wahlen an, unter anderem in Frankreich, Deutschland und den Niederlanden. Folglich haben wir in all diesen Ländern das Risiko tendenziell verringert und werden dies im Jahresverlauf voraussichtlich weiter tun.

Die Möglichkeiten in den USA, in Schwellenländern und Asien (einschließlich Japan) dürften sich unterdessen verbessern. In diesen Ländern sind bei konjunkturabhängigen Anlagen wie Banken und in jenen Sektoren, die von höheren Infrastrukturausgaben profitieren, attraktive Renditen und Total-Return-Chancen zu finden.

Diese Anlagechancen werden nicht nur bei traditionellen Klassen wie Aktien oder Anleihen zu finden sein, sondern auch in anderen Klassen wie Immobiliengesellschaften und alternativen Anlagen. Für unsere Muli-Asset-Fonds gilt: Sowohl bei der Titelauswahl als auch bei der geografischen Reichweite ist Diversifizierung entscheidend.