Kames Capital Neuer Emerging Market Bond Fonds am Start

Der neuaufgelegte Kames Emerging Market Bond Fund (EMB Fund) wird hauptsächlich in Emerging Markets Staats- und Unternehmensanleihen im Investment-Grade-Bereich anlegen – vorwiegend in Hartwährungen. Mindestens 80 Prozent des Fondsvermögens werden in Schwellenländeranleihen angelegt. Ferner wird der Fonds mindestens 80 Prozent seines Vermögens in erstklassigen Anleihen der Kategorie Investment Grade halten.



Der Fonds wird von Scott Fleming mit Unterstützung von Alex Pelteshki gemanagt und in Dublin beheimatet sein. Fondsanteile werden in Großbritannien, Österreich, Belgien, Deutschland, Guernsey, Irland, Italien, Jersey, Luxemburg, Malta, Spanien und der Schweiz vertrieben.



Die Auflegung des EMB Fund ergänzt die vorhandene Fondspalette von Kames Capital im Fixed-Income-Bereich. Damit ist das Unternehmen nun in der Lage, Anlegern für sämtliche Anforderungen an Festzinsanlagen eine Lösung anzubieten.



Langfristige Nachfrage



Das Team des Kames Emerging Market Bond Fund ist bestrebt, die Performance des JPM Emerging Market Bond Index Global Diversified IG zu übertreffen. Die Basis-Anteilsklasse wird auf US-Dollar lauten. Daneben wird es auch Euro- und Sterling-Anteilsklassen geben. Die jährliche Verwaltungsgebühr für Anteile der Klasse „B“ beträgt 0,65 Prozent.



David Roberts, Head of Fixed Income bei Kames Capital, zur Auflegung des EMB: „Die Turbulenzen in Schwellenländern bestehen unvermindert fort, da die Anleger auf eine klare US-Zinspolitik warten. Bei diesem Thema prägen derzeit die Negativschlagzeilen über eine Krise oder Zahlungsausfälle das Bild, da Mittel aus der Anlageklasse abfließen. Bei genauer Betrachtung lässt sich jedoch ein wachsendes Umfeld solider, erstklassiger Emittenten in den Schwellenländern erkennen. Unsere Strategie zielt darauf ab, dieses Anlagechancen zu nutzen.“



Die Auflegung des EMB-Fund rundet das Portfolio von Kames Capital bei den Anleihenfonds ab. Zwar investieren wir auch weiterhin über andere Fonds unserer Produktreihe in Schwellenländeranleihen. Dennoch sind wir überzeugt, dass derzeit eine langfristige Nachfrage nach dieser Anlageklasse herrscht. Wir wollen Anlegern die Möglichkeit bieten, von unserer Kompetenz in diesem Bereich zu profitieren."