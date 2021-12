Kames Capital: Neuzugang beim Anleiheteam

Nick Chatters erweitert das Anleiheteam der Londoner Investmentboutique Kames Capital. Er soll sich sowohl am Geldmarkt als auch im Rentenbereich um den An- und Verkauf von Derivaten für Schlüsselkunden kümmern. Er berichtet an David Roberts, Leiter des Anleiheteams.Chatters kommt von der Citibank, wo er als Prokurist (Assistant Vice President) in der Complex Pricing Group die Entwicklung von Bewertungsmodellen für Derivate verantwortete. Zuvor arbeitete Chatter unter anderem für Capco, GFI Group und Bayern-LB.