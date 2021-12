Kames High Yield Global Bond Funds „Gerüchte über den Niedergang von Energieanleihen sind reichlich übertrieben“

Anleger wurden gegenüber Energieanleihen zunehmend pessimistischer. Während sie davor warnten, dass die Menge der seit rund einem Jahr neu emittierten Anleihen einen beachtlichen Ausverkauf in den USA und in den weltweiten Hochzinssektoren verursachen könnte, ist Phil Milburn, Fondsmanager des Kames High Yield Global Bond Funds der Ansicht, dass in Wirklichkeit viele der höher eingestuften Unternehmen bereits einen übertriebenen Sell-Off erlebt haben.



Lediglich ein Zehntel der Energieanleihen im Barclays Global High Yield Index sind mit CCC und niedriger eingestuft*, und viele der im Index geführten Anleihen, insbesondere Papiere mit Single B-Rating, sind laut Milburn auf lange Sicht attraktiv bewertet.



„Besonders gefährdet sind die unabhängigen Ölproduzenten mit niedrigster Bonität und die Öldienstleister, aber Gerüchte über den Tod des gesamten Sektors sind reichlich übertrieben‟, so Milburn.



„Chancen bieten derzeit Explorations- und Produktionsunternehmen mit B-Rating und höher. Deshalb haben wir begonnen, selektiv Positionen aufzubauen.‟



Der von Milburn gemeinsam mit Claire McGuckin verwaltete Kames High Yield Global Bond Fund zählt innerhalb der Peergroup zu den Top-Performern. Er rangiert mit seiner Wertentwicklung über ein, drei und fünf Jahre sowie seit seiner Auflegung im November 2007 im ersten Quartil**.



Milburn hat zwecks Risikominderung in einen Korb aus Energieanleihen investiert: „Wir nutzen einen Basket-Ansatz, um unser Engagement in dem Sektor aufzustocken. Wir glauben nicht, dass wir die Talsohle des Marktes genau vorhersagen können, also halten wir ein entsprechendes Risikopolster als Reserve vor. Aber viele Anleiheninstrumente besagter Unternehmen sind bereits günstig bewertet und wir sind daher der Ansicht, dass es sich langfristig auszahlen wird, jetzt einige dieser Papiere zu kaufen.‟



Selbst wenn der Ölpreis für einen längeren Zeitraum unter USD 60 verharren sollte, bliebe der Anstieg der Zahlungsausfälle laut Milburn auf jeden Fall überschaubar. „Das Ansteckungsrisiko durch das Eintreten eines derartigen Szenarios ist beherrschbar. Die realistischen Verluste dürften selbst im äußersten Extremfall voraussichtlich nicht mehr als USD 100 Milliarden betragen‟, so Milburn.



Da die Ausweitung der Zinsdifferenzen unter Anleiheschuldnern nun endlich sichtbar wird, traut Milburn dem Sektor im laufenden Jahr weiterhin Erträge im mittleren einstelligen Bereich zu und hält Schätzungen von 5 - 8 Prozent für realistisch.



„Während Anleger angesichts möglicher Erträge im mittleren bis hohen einstelligen Bereich nicht zu überschwänglich werden sollten, bin ich erfreut, dass seit September eine höhere Streuung bei den Renditen von Hochzinsanleihen eingesetzt hat, da sie aktiven Managern wie uns die Möglichkeit zur höheren Alpha-Generierung bieten‟, sagt Milburn.