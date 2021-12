Redaktion 22.02.2016 Lesedauer: 1 Minute

Kampf der Makler Auftakt im Gerichtsverfahren gegen Check24

Diese Woche wird es spannend. Am Mittwoch findet vor dem Landgericht München die erste Verhandlungsrunde in der Klage um das Vergleichsportal Check24 statt. Der Bundesverband der Versicherungskaufleute (BVK) verlangt, dass sich das Portal an die gesetzlichen Vorschriften für die Beratung hält und eine entsprechende Dokumentation erstellt.