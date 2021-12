Kampf der Vergleichsportale Check24 will Maklern Konkurrenz machen

Das Internet-Vergleichsportal Check24 will in Zukunft per Telefon und Email auch die Beratung bis zum Abschluss für private Krankenversicherungen und Rentenversicherungen übernehmen. Das berichtet Fonds professionell . Bisher hat sich das Unternehmen auf einfachere Versicherungen wie Kfz und Haftpflicht konzentriert. Ging es an die komplexere Materie, generierte das Vergleichsportal Leads für Versicherungsmakler.Die Ausweitung des Geschäfts soll eine Antwort auf den erwarteten Markteinstieg von Google auf den deutschen Versicherungsmarkt sein. Das Internet-Unternehmen plant, in Deutschland Kfz-Versicherungen über ein Vergleichsportal zu betreiben.