Volkswirt Folker Hellmeyer
Kampf gegen die Inflation: Sind niedrige Zinsen wie in Japan eine Alternative?
Westliche Notenbanker versuchen händeringend, die Inflation mit höheren Zinsen zu bändigen. Doch ist das die richtige Strategie? Im Video diskutiert Netfonds-Chefvolkswirt Folker Hellmeyer mit dem Journalisten Martin Kerscher.
Folker Hellmeyer appelliert an westliche Notenbanker, im Kampf gegen die hohe Inflation nicht nur quantitative, sondern auch qualitative Aspekte zu betrachten. Europäische und amerikanische Geldpolitiker sollten sich auch fragen, ob der Inflationsdruck aus der eigenen Volkswirtschaft oder von außen kommt.