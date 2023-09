Kampf gegen die Inflation: Sind niedrige Zinsen wie in Japan eine Alternative?

Folker Hellmeyer appelliert an westliche Notenbanker, im Kampf gegen die hohe Inflation nicht nur quantitative, sondern auch qualitative Aspekte zu betrachten. Europäische und amerikanische Geldpolitiker sollten sich auch fragen, ob der Inflationsdruck aus der eigenen Volkswirtschaft oder von außen kommt.



Japans Geldpolitik mit eindrucksvollen Ergebnissen „Die qualitative Analyse spielte bei den vergangenen Zinserhöhungen im Westen eine untergeordnete Rolle. Japan bietet hier eine Alternative, deren Resultate eindrucksvoll sind“ ist der Netfonds-Chefvolkswirt überzeugt.



Anlegern rät Hellmeyer, weiterhin in Aktien zu investieren – vor allem in den USA. „Die Welt dreht sich weiter“,...